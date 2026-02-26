Valle Central y Belén: siete arrestados y once motocicletas secuestradas

En el marco de acciones preventivas desplegadas en el Valle Central y Belén, efectivos policiales realizaron operativos de seguridad que abarcaron controles vehiculares y recorridos preventivos tanto a pie como en unidades móviles.

El despliegue estuvo a cargo de personal de las Comisarías Novena, Décima Primera y Décima Tercera de la Capital, junto a efectivos de Santa Rosa, San Isidro y Sumalao, en el Departamento Valle Viejo, además de las Departamentales Fray Mamerto Esquiú y Belén. A este esquema se sumaron diferentes grupos especiales de la Institución, lo que permitió reforzar la presencia en cada una de las jurisdicciones alcanzadas por el operativo.

La modalidad de intervención incluyó:

Controles vehiculares en puntos estratégicos.

Recorridos preventivos a pie, con presencia directa en los barrios.

Patrullajes en unidades móviles, cubriendo amplios sectores de las jurisdicciones mencionadas.

Este esquema articulado evidenció un trabajo conjunto entre distintas dependencias, orientado a fortalecer la prevención y el control en zonas del Valle Central y en el departamento Belén.

Siete personas arrestadas durante los procedimientos

Como resultado de los operativos, los efectivos procedieron al arresto de siete jóvenes, a quienes se les labraron las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Los arrestados son de apellidos Lobo (19); Chazarreta (22); Herrera (23); Centeno (26); Zurita (28); Leguizamón (37) yVera (59).

Tras las intervenciones, se dio cumplimiento a los procedimientos administrativos y legales pertinentes, quedando formalizadas las actuaciones en cada caso.

Once motocicletas secuestradas por infracciones

En el marco de los controles vehiculares, los efectivos también procedieron al secuestro de once (11) motocicletas de distintas marcas y cilindradas. La medida se adoptó debido a que sus conductores infringieron lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia.

De acuerdo con lo informado, una vez confeccionadas las actas de infracción correspondientes, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales pertinentes.

Los puntos técnicos destacados del procedimiento incluyen:

Cantidad de motocicletas secuestradas: 11.

Normativa aplicada:

Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Código de Faltas de la Provincia.

Destino de los rodados: Dependencias policiales correspondientes.

El accionar respondió al control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de tránsito y convivencia ciudadana.