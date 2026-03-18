Catamarca: instalan botones antipánico en barrios capitalinos

En el marco de un trabajo continuo orientado a fortalecer la seguridad pública en la Capital, la Dirección Provincial de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad avanza con la instalación de botones antipánico en distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa forma parte de una estrategia territorial que combina la implementación de herramientas tecnológicas con acciones de cercanía con los vecinos, buscando mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y promover la prevención del delito.

En esta oportunidad, el operativo se desarrolló en el barrio "Combate de San Lorenzo", donde se llevó adelante la colocación de estos dispositivos y se generaron instancias de intercambio directo con la comunidad.

El botón antipánico

Uno de los ejes centrales de la intervención es la utilización del botón antipánico, una herramienta tecnológica diseñada para brindar asistencia inmediata en situaciones de riesgo. Se trata de una aplicación móvil de seguridad que, al ser activada, envía una alerta directa al sistema de emergencias, permitiendo una rápida intervención. Su funcionamiento incluye:

Activación inmediata desde el dispositivo móvil.

Envío automático de alerta al SAE 911.

Geolocalización en tiempo real del usuario.

Asistencia rápida por parte de los servicios de emergencia.

Este sistema busca reducir los tiempos de respuesta y facilitar la intervención de las fuerzas de seguridad, especialmente en casos donde la rapidez es un factor determinante.

Capacitación y participación de adultos mayores

Durante la jornada en el barrio Combate de San Lorenzo, los adultos mayores tuvieron un rol central, no solo como destinatarios de la herramienta, sino también como participantes activos en las actividades de capacitación.

El equipo de la Secretaría de Seguridad brindó charlas de asesoramiento y operatoria, orientadas a explicar el uso del botón antipánico y a garantizar que los vecinos puedan utilizarlo de manera efectiva.

Estas instancias de formación son clave para asegurar que la tecnología implementada cumpla su función preventiva, ya que permiten a los usuarios comprender su funcionamiento y actuar con mayor seguridad ante una eventual emergencia.

Presencia institucional y trabajo articulado

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y representantes locales, quienes acompañaron la jornada y reforzaron el compromiso con las políticas de seguridad.

Entre los presentes se encontraban:

Dr. Fernando Espin, director Provincial de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad.

Dr. José Fernández, director de Planificación y Estadística Criminal.

Crio Insp. (RE) Gustavo Pedraza, director de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, formaron parte de la reunión vecinal el concejal Francisco Sosa y el senador Ramón Figueroa Castellanos, quienes participaron en el diálogo con los vecinos y en la definición de acciones complementarias.

Mejoras para el barrio

Además de la instalación de los botones antipánico, la jornada permitió avanzar en la identificación de otras necesidades del barrio, evidenciando un enfoque integral en el abordaje de la seguridad.

En este sentido, se coordinaron acciones con los vecinos, especialmente con los adultos mayores, para mejorar aspectos vinculados a:

La iluminación del barrio.

Los espacios verdes.

Otras demandas comunitarias.

Estas medidas complementarias buscan generar entornos más seguros y habitables, entendiendo que la seguridad no depende únicamente de dispositivos tecnológicos, sino también de las condiciones del espacio urbano.