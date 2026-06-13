Catamarca: intensa búsqueda de una mujer de 84 años desaparecida

En las ultimas horas trascendió que buscan de forma desesperada a una mujer en la ciudad de Santa María.

Se trata de Hilda Bertha Ramos, una mujer de 84 años que se ausentó del Hogar de Adultos Mayores donde reside.

La situación generó preocupación entre familiares, responsables de la institución y autoridades policiales, que desplegaron distintas tareas para intentar localizarla.

De acuerdo con la información difundida, Hilda Bertha Ramos es de contextura física robusta y mide aproximadamente 1,60 metros de altura.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón de color azul y un chaleco marrón.

Las fuerzas de seguridad trabajan en la recolección de datos y realizan recorridos por distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas para tratar de establecer su ubicación.

Desde la Policía pidieron a los vecinos de Santa María y de localidades cercanas que, ante cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda, se comuniquen de inmediato con la dependencia policial más próxima.

Las autoridades remarcaron la importancia de brindar información de manera urgente para agilizar las tareas de localización y garantizar el bienestar de la mujer.