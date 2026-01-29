Catamarca: intentó agredir con un arma blanca en plena calle y lo detuvieron

Un hombre de 45 años fue aprehendido en las últimas horas en el sector sur de la Capital luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública, en el que habría intentado agredir a transeúntes con un arma blanca. El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Décima, quienes intervinieron de manera preventiva para resguardar la integridad de las personas que circulaban por la zona.

El hecho tuvo lugar en la intersección del pasaje Mardoqueo Molina y calle Formosa, un punto de habitual tránsito peatonal y vehicular. Según informaron fuentes policiales, el personal fue alertado sobre la presencia de un individuo que se encontraba alterado y portaba un cuchillo, generando preocupación entre los vecinos y ocasionales transeúntes.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y procedieron a la aprehensión del sujeto, identificado por su apellido como Posse, de 45 años. De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre habría intentado agredir a personas que se encontraban en la vía pública, aunque no se registraron heridos como consecuencia del episodio.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron reducir al individuo y secuestrar el arma blanca que portaba, la cual quedó en calidad de secuestro como elemento probatorio para la causa. La rápida intervención policial permitió evitar que el hecho pasara a mayores y restablecer el orden en el sector.

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, que ahora tendrá a su cargo la investigación del caso y determinará las medidas judiciales a seguir.