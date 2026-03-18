Puna catamarqueña: murió un trabajador minero y se investigan las causas

La muerte de un trabajador en la puna catamarqueña genera conmoción en el ámbito minero y en su comunidad de origen. Se trata de Ariel García, oriundo del departamento Santa María, quien falleció este martes luego de sufrir una descompensación mientras cumplía funciones en el proyecto Fénix.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, en un contexto laboral en el que el operario se encontraba desarrollando sus tareas habituales dentro del emprendimiento ubicado en la Puna.

La descompensación y el traslado de urgencia

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, el episodio se desencadenó cuando García sufrió una descompensación durante la jornada laboral.

Ante esta situación, se activó un operativo de emergencia para asistir al trabajador. De inmediato, se dispuso su traslado en ambulancia hacia la localidad de San Antonio de los Cobres, con el objetivo de brindarle atención médica.

Sin embargo, pese a la intervención y al traslado urgente, el trabajador falleció en el camino hacia el hospital, antes de poder recibir asistencia médica en el centro de salud.

El contexto laboral en el proyecto Fénix

Ariel García se desempeñaba en el proyecto Fénix, un emprendimiento minero ubicado en la Puna catamarqueña. Según se informó, trabajaba para una empresa contratista vinculada a la firma Rio Tinto, que opera en el lugar.

El desarrollo de tareas en este tipo de proyectos se da en condiciones geográficas particulares, propias de la región de la Puna, donde se emplazan diversas iniciativas vinculadas a la actividad minera.

Investigación en curso

Tras el fallecimiento del trabajador, la Fiscalía inició actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho. El objetivo es determinar las causas que provocaron la descompensación y posterior muerte de García.

El proceso investigativo se encuentra en una etapa inicial, con la recopilación de información y la intervención de las autoridades correspondientes.

La investigación buscará establecer con precisión los factores que derivaron en el desenlace, en el marco de los procedimientos habituales ante este tipo de situaciones.

Conmoción y espera de respuestas

El fallecimiento del trabajador oriundo de Santa María genera impacto tanto en su comunidad como en el entorno laboral en el que se desempeñaba.

A la espera de los resultados de la investigación, el caso permanece abierto, con el foco puesto en esclarecer las circunstancias que rodearon el episodio ocurrido en la Puna catamarqueña.

La actuación de la Fiscalía será determinante para avanzar en la reconstrucción de los hechos y establecer las causas que derivaron en la muerte de Ariel García, en un episodio que pone en primer plano la necesidad de respuestas claras ante un desenlace trágico.