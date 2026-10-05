Catamarca: intentó agredir físicamente a su pareja y robarle los muebles

A las 20:10 de la noche de hoy, numerarios de la Seccional Décima Primera se trasladaron hasta una vivienda ubicada en la calle N° 28 del Complejo Habitacional Valle Chico, a partir de una situación que involucraba a una pareja.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer, quien manifestó que momentos antes su pareja se habría presentado en su domicilio con aparentes intenciones de agredirla físicamente y de sustraer mobiliarios del lugar.

Frente a lo relatado, los policías le indicaron los pasos correspondientes para formalizar la situación y la invitaron a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 9.

El episodio puso en marcha, además, una búsqueda inmediata del presunto autor a partir de las características aportadas por la mujer.

Lo localizaron durante los recorridos por el complejo

Luego de tomar conocimiento de lo ocurrido, los efectivos de la Seccional Décima Primera ampliaron los recorridos por la zona con el objetivo de localizar al hombre señalado.

La búsqueda tuvo resultado en la calle N° 51, donde los policías procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre de 37 años de edad.

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información suministrada, la intervención quedó bajo conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo ante el cual deberá continuar el procedimiento correspondiente.

Un procedimiento que comenzó con una alerta en una vivienda

La secuencia se desarrolló a partir del aviso realizado por la mujer en su domicilio de la calle N° 28. La intervención policial incluyó primero la presencia de los efectivos en el lugar, la entrevista con la presunta víctima y la orientación para formalizar la denuncia penal ante la Unidad Judicial N° 9.

Posteriormente, y con las características aportadas, los uniformados extendieron el operativo por distintos sectores del complejo hasta dar con el hombre de 37 años en la calle N° 51.

En el marco de situaciones de violencia familiar y de género, se recuerda que las mujeres víctimas pueden comunicarse con la línea gratuita 144 o con el 911.

La comunicación es anónima y se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, según la información proporcionada para este caso.