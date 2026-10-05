Hombre encontrado sin vida en Valle Viejo: esta tarde es la autopsia

Un hombre de 35 años fue encontrado sin vida este lunes en una vivienda ubicada frente a la plaza de San Isidro, en el departamento Valle Viejo. El hallazgo generó la intervención de la Policía y de los servicios de emergencia, luego de que un vecino alertara sobre la situación.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales se dirigieron hasta el domicilio. Una vez en el lugar, profesionales del SAME constataron el fallecimiento del hombre. La víctima fue identificada como Diego Abel Flores Carrizo. Luego de confirmarse el deceso, se puso en marcha un operativo destinado a preservar el lugar y permitir el desarrollo de las actuaciones necesarias para avanzar en la investigación.

El procedimiento se concentró inicialmente en el domicilio donde fue encontrado el hombre, mientras los investigadores comenzaron a reunir los elementos necesarios para establecer qué ocurrió.

Preservaron la escena para determinar qué ocurrió

Tras la confirmación del fallecimiento, se desplegó un operativo en la vivienda con el objetivo de preservar la escena y avanzar con las actuaciones correspondientes.

En el domicilio trabajó personal especializado de la Unidad Judicial N° 10, junto con peritos pertenecientes al Cuerpo Interdisciplinario Forense.

Los profesionales realizaron las tareas necesarias para obtener elementos que permitan establecer las circunstancias y las causas del fallecimiento. La intervención de los peritos forma parte de las actuaciones destinadas a determinar qué ocurrió en la vivienda ubicada frente a la plaza de San Isidro y aportar elementos a la investigación judicial que se encuentra en curso.

La investigación quedó en manos de la Justicia

Con el fallecimiento confirmado y las primeras actuaciones realizadas en el domicilio, la investigación quedó a cargo de la Justicia y el fiscal a cargo del caso ya solicitó la realización de la cirugía de la autopsia, la que se va a realizar a las 18 hs. Hasta ese momento, no hay mayor información sobre los motivo del deceso.

Las pericias serán claves para esclarecer el caso

La investigación permanece abierta y se encuentra a la espera de los resultados de las pericias, que permitirán avanzar en la determinación de las circunstancias y causas de la muerte.

Hasta el momento, la información aportada sobre el caso establece que un vecino fue quien alertó a la Policía sobre la situación. Posteriormente, los profesionales del SAME que arribaron al domicilio constataron el fallecimiento.