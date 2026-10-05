Juicio por abuso: el profesor de taekwondo fue condenado a 6 años y seis meses

En las instalaciones de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación concluyó este lunes el juicio que se le seguía a un instructor de artes marciales por un hecho acontecido en mayo de 2018. El proceso judicial tuvo como imputado a un hombre de apellido Barrionuevo Díaz, quien ejercía como profesor de taekwondo y llegó al banquillo de los acusados imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido por el encargado de la educación". Los hechos investigados en el expediente tuvieron lugar específicamente en la localidad de Las Pirquitas, situada en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

Durante el desarrollo de las audiencias, la víctima prestó su declaración ante el tribunal y ratificó de manera categórica todos los dichos que ya había expuesto originalmente a lo largo de la etapa de investigación penal preparatoria. Frente a la acusación, el imputado hizo uso de la palabra para sostener su versión de los hechos, negando la existencia de un ataque sexual y afirmando expresamente que la relación entre ambos había sido de carácter consentido.

Las pruebas del debate y las posturas de las partes

El proceso judicial contó con la incorporación de elementos probatorios que resultaron determinantes para el desarrollo del debate oral. Las partes técnicas que ejercieron la representación legal durante las jornadas del juicio estuvieron compuestas por los siguientes profesionales:

. Representación de la querella: La querella particular de la víctima fue ejercida por el Dr. Deprattis. . Representación de la defensa: La asistencia técnica y defensa del imputado Barrionuevo Díaz estuvo a cargo de la Dra. Pinto.

En el transcurso del plenario, el tribunal analizó las distintas probanzas sumadas al expediente. Entre la prueba incorporada al debate se destacó la intervención de un profesional médico, quien constató de forma fehaciente la existencia de lesiones físicas en la zona genital de la denunciante. Asimismo, para agilizar las instancias del juicio oral, fueron incorporados de manera directa el resto de los testimonios que ya formaban parte del sumario instructorio de la causa.

El veredicto final

El debate culminó este lunes con la lectura del veredicto dictado por la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación, resolviendo la situación procesal de Barrionuevo Díaz tras la ponderación de los alegatos y las pruebas rendidas.

Es así que el acusado de apellido Barrionuevo Díaz fue condenado a la pena de 6 años y seis meses de prisión efectiva como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido por el encargado de la educación. Esto a pesar de la solicitud de la Fiscalía de una pena mayor, fijada en 9 años de prisión para el imputado.

No obstante la sentencia, vale aclarar que el condenado permanecerá en libertad hasta tanto la sentencia judicial quede firme en las instancias correspondientes.