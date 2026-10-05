Fiscalía de Instrucción Penal: juristas evalúan a los candidatos en Catamarca

La Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial ha dado inicio oficial al Concurso 03/2026, una instancia de máxima relevancia institucional destinada a cubrir el cargo en la Fiscalía de Instrucción Penal de la Primera Circunscripción Judicial. Para este certamen, el interés de los profesionales del derecho quedó demostrado con la inscripción de un total de 20 aspirantes, una cifra compuesta de manera equitativa por integrantes del propio Poder Judicial y abogados provenientes del foro local.

Este proceso de selección busca garantizar la idoneidad y el compromiso ético necesarios para ocupar una de las funciones más sensibles dentro del sistema de administración de justicia, congregando a destacados profesionales dispuestos a someterse al escrutinio técnico y académico dispuesto por el organismo evaluador.

Un Tribunal Examinador de Prestigio Nacional

La seriedad y el rigor institucional del certamen están respaldados por la conformación de su Tribunal Examinador, el cual se encuentra integrado por reconocidos juristas a nivel nacional cuyas trayectorias avalan la transparencia del proceso: Gustavo Alberto Arocena, María Luisa Pique y Florencio Omar Minatta.

El desarrollo de las evaluaciones cuenta además con el seguimiento presencial de las máximas autoridades de fiscalización y representación institucional. El examen escrito se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Innovación y Capacitación, contando en la ocasión con la presencia de los comisionados Gina Bertolone, quien ejerce la presidencia del organismo, y Lucas Vaccaroni, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca.

Desarrollo de las Evaluaciones y Próximas Instancias

De los 20 inscriptos originales que buscaron asegurar su lugar en la contienda, un total de 18 postulantes efectivamente se presentaron para rendir la instancia del examen escrito, demostrando su preparación técnica frente al exigente temario propuesto por el tribunal.

La dinámica del concurso no se detiene en esta fase escrita, sino que continuará su curso de manera imnable hacia la etapa oral. Según el cronograma establecido, el examen oral se llevará a cabo este viernes 9 de octubre, teniendo como escenario las instalaciones de la Facultad de Derecho, donde los candidatos deberán exponer sus capacidades argumentativas, destreza forense y solvencia doctrinal ante el tribunal examinador.

Atribuciones y Relevancia del Rol en el Proceso Penal

Para comprender la magnitud de este certamen, resulta fundamental dimensionar el peso específico de las funciones que asumirá el ganador. El fiscal Penal tiene a su cargo la acusación y la investigación en todos aquellos casos que ingresan al sistema bajo la figura de presuntos hechos delictivos.

Dentro de sus competencias sustanciales, el titular de esta fiscalía interviene de manera directa en la persecución y esclarecimiento de figuras penales altamente sensibles para la paz social, tales como:

Delitos contra la propiedad: afectaciones al patrimonio de los ciudadanos que vulneran la seguridad jurídica cotidiana.

Delitos contra la integridad sexual: tipificaciones que exigen la máxima rigurosidad y perspectiva de protección a las víctimas.

Delitos contra la libertad: atentados que restringen los derechos fundamentales de las personas.

Delitos contra la vida: la investigación de los hechos de mayor gravedad que conmueven el orden público.

De este modo, el Concurso 03/2026 no representa meramente un trámite administrativo de cobertura de cargos, sino un eslabón fundamental para garantizar la eficacia, la transparencia y la justicia en la persecución penal dentro de la Primera Circunscripción Judicial.