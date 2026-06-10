Catamarca: intentó atropellar a su expareja y terminó en la comisaría

La intervención de efectivos policiales permitió la aprehensión de un hombre de 35 años sospechado de protagonizar un grave episodio de violencia de género en la ciudad Capital. El procedimiento se llevó a cabo tras un requerimiento recibido a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911 y culminó además con el secuestro de una motocicleta que habría sido utilizada durante el hecho denunciado.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, motoristas del COEM-Kappa, con la colaboración de efectivos pertenecientes al Grupo de Acción Operativa (GAO), se hicieron presentes en la intersección de las avenidas Independencia y Acosta Villafañez, luego de recibir el alerta correspondiente.

En el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de 35 años de edad, quien fue señalado por su expareja, una joven mujer de 24 años, como el presunto autor de un intento de agresión física. Según se informó, la denuncia realizada por la víctima permitió identificar al sospechoso y avanzar con el procedimiento policial.

El episodio denunciado

De acuerdo con los datos proporcionados por la fuerza de seguridad, el sujeto se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos al momento del hecho. La mujer manifestó que el hombre habría intentado embestirla mientras ella circulaba en una bicicleta.

Siempre según la información oficial, el presunto agresor no logró concretar su cometido y posteriormente se dio a la fuga. La situación derivó en la intervención de los efectivos policiales, quienes desplegaron las actuaciones correspondientes tras tomar conocimiento de lo sucedido.

El episodio generó una rápida respuesta de los motoristas del COEM-Kappa y de sus pares del Grupo de Acción Operativa, quienes lograron localizar al sospechoso y concretar su aprehensión en el sector mencionado.

Secuestro del vehículo

Como parte del procedimiento, la motocicleta. en la que se trasladaba el hombre quedó en calidad de secuestro. La medida fue adoptada en el marco de las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia por el presunto hecho de violencia de género.

Asimismo, la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 3, instancia necesaria para la continuidad del proceso judicial y la incorporación formal de los elementos relacionados con el caso.

Por otra parte, el hombre aprehendido fue trasladado a la Comisaría Tercera, dependencia policial que tiene jurisdicción en la zona donde ocurrió el procedimiento. Allí quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que deberá determinar los pasos a seguir en el marco de la investigación.

Se recuerda que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

