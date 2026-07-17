Catamarca: intentó ingresar a una vivienda y lo detuvieron

Un procedimiento conjunto llevado adelante por efectivos del COEM-Kappa y de la Comisaría Seccional Segunda culminó con la aprehensión de un joven de 21 años, sospechado de haber intentado cometer un ilícito en una vivienda ubicada en el sector sur de la Capital.

El hecho ocurrió en la calle Junín, entre Río El Tala y Doctor Juan B. Justo, donde el personal policial intervino tras tomar conocimiento de una situación que se registraba en ese sector de la ciudad. De acuerdo con la información suministrada, el procedimiento permitió localizar y aprehender a un sujeto de apellido Moreno, de 21 años, quien quedó inmediatamente bajo custodia policial para el avance de las actuaciones correspondientes.

Según se informó, el joven habría ingresado a un domicilio de la zona, propiedad de una mujer mayor de edad, con aparentes intenciones de cometer un ilícito. Tras ese ingreso, el sospechoso se habría dado a la fuga, circunstancia que motivó la intervención de los efectivos policiales, quienes realizaron el procedimiento que concluyó con su aprehensión.

La actuación fue llevada adelante por personal del COEM-Kappa y de la Seccional Segunda, que trabajó de manera conjunta para dar respuesta al hecho denunciado en el sector sur de la Capital.

La investigación sobre lo sucedido continuará bajo la intervención de las autoridades judiciales competentes, quienes deberán avanzar con las diligencias correspondientes en el marco de la causa.

Traslado a la dependencia policial

Una vez concretada la aprehensión, el joven fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.

Desde ese momento, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la autoridad judicial competente, que continuará con el análisis de las circunstancias del hecho y las medidas procesales que correspondan.

El procedimiento permitió poner al sospechoso a disposición de la Justicia para el desarrollo de la investigación iniciada a partir del episodio registrado en la vivienda ubicada sobre calle Junín.

En el marco de las actuaciones, la propietaria del inmueble fue invitada a formalizar la correspondiente denuncia penal. Para ello, se le indicó que debía presentarse en la Unidad Judicial N.º 2, organismo donde podrá realizar la exposición vinculada con el hecho denunciado y aportar la información necesaria para el avance de la investigación.

La radicación de la denuncia forma parte del procedimiento previsto para este tipo de intervenciones y permitirá incorporar formalmente el testimonio de la damnificada a las actuaciones judiciales.}