Habían sustraído una motoguadaña, los detuvieron y fueron detenidos

Un procedimiento llevado a cabo por efectivos policiales en el norte de la Capital concluyó con la aprehensión de dos personas sospechadas de haber cometido un ilícito y con el secuestro de una herramienta y un rodado cuya propiedad y procedencia no pudieron ser acreditadas.

El operativo fue realizado por personal de la Seccional Décima Tercera, que intervino en la esquina de la avenida Sagrada Familia y la calle Ernesto Sábato, donde logró localizar a los presuntos involucrados y concretar el procedimiento.

De acuerdo con la información suministrada, los uniformados aprehendieron a dos sujetos de apellidos Herrera, de 19 años, y Márquez, de 40 años, quienes estarían vinculados con un ilícito que habría sido cometido en un domicilio perteneciente a una mujer mayor de edad.

El procedimiento

La intervención policial tuvo lugar en uno de los sectores del norte capitalino, donde el personal de la dependencia llevó adelante las actuaciones correspondientes luego de detectar a los dos sospechosos.

En ese contexto, los efectivos procedieron a identificarlos y avanzar con las medidas previstas, considerando que ambos habrían participado en un hecho ilícito ocurrido previamente en una vivienda cuya propietaria es una mujer mayor de edad. Tras concretar la aprehensión, los uniformados continuaron con la inspección de los elementos que los sospechosos llevaban consigo y del vehículo en el que se desplazaban al momento del procedimiento.

Como parte de las actuaciones, el personal policial procedió al secuestro de una motoguadaña, debido a que las personas aprehendidas no pudieron acreditar su legítima propiedad ni su procedencia.

Del mismo modo, los efectivos incautaron la motocicleta en la que ambos circulaban al momento de ser interceptados. Los elementos secuestrados quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes mientras continúan las diligencias judiciales derivadas del procedimiento realizado por la fuerza de seguridad.

Los detenidos

Luego de concretarse el procedimiento y el secuestro de los elementos, Herrera (19) y Márquez (40) fueron trasladados a la dependencia policial.

Posteriormente, ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Norte, organismo judicial que interviene en la causa y que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho investigado.

El procedimiento desarrollado por personal de la Seccional Décima Tercera permitió poner a disposición de la Justicia a los dos sospechosos y resguardar los elementos secuestrados, que forman parte de la investigación iniciada a partir del presunto ilícito cometido en un domicilio propiedad de una mujer mayor de edad.