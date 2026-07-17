Operativos en Capital y el interior: arrestaron a nueve personas y secuestraron quince rodados

Un importante operativo de control vehicular e identificación de personas se desarrolló en distintos puntos de la Capital y del interior provincial, con la participación de efectivos de varias dependencias policiales y grupos especiales de la institución. Los procedimientos culminaron con el arresto de nueve personas, la aprehensión de un motociclista que habría protagonizado una peligrosa evasión de un puesto de control y el secuestro de quince motocicletas por infracciones a la normativa vigente.

Las tareas fueron llevadas adelante por numerarios de las Seccionales Segunda, Cuarta, Sexta y Décima de la Capital, junto con personal de la Comisaría de Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo, y de las Comisarías Departamentales Fray Mamerto Esquiú y Belén, quienes actuaron de manera conjunta con diferentes grupos especiales de la institución.

Los controles estuvieron orientados a verificar la documentación de los vehículos, identificar a las personas que circulaban por los distintos sectores alcanzados por el operativo y hacer cumplir la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad.

Nueve personas fueron arrestadas

Como resultado de las tareas desarrolladas, los efectivos policiales arrestaron a nueve personas de sexo masculino, respecto de quienes se labraron las actuaciones de rigor conforme a los procedimientos establecidos.

Los arrestos se concretaron en el marco de los controles desplegados por las distintas dependencias intervinientes, formando parte de las actuaciones realizadas durante la jornada en Capital y el interior provincial.

Las actuaciones correspondientes quedaron documentadas conforme a la normativa vigente, mientras continuaban los procedimientos previstos dentro del operativo de control.

Un motociclista fue aprehendido

Durante el desarrollo del operativo, los efectivos también aprehendieron a un hombre de apellido Acosta, de 46 años, quien, de acuerdo con la información suministrada, habría evadido uno de los puestos de control.

Según se indicó, el motociclista realizó maniobras peligrosas mientras circulaba a bordo de una motocicleta tipo 150 cc., poniendo en riesgo tanto su propia integridad física como la de terceros. Posteriormente, siempre de acuerdo con la información oficial, el hombre ingresó sin autorización a una propiedad y, más tarde, amenazó al personal policial que intervenía en el procedimiento.

Ante esa situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en feria del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en el marco de la actuación judicial correspondiente.

Quince motocicletas fueron secuestradas

Además de las actuaciones sobre las personas involucradas, los controles permitieron el secuestro de quince motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

La medida fue adoptada debido a que sus conductores infringieron lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

Luego de confeccionarse las correspondientes actas de infracción, los rodados fueron trasladados a los corralones municipales y a las dependencias policiales que correspondían en cada jurisdicción.