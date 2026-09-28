Mientras "Pity" Álvarez continúa internado, el juicio por el crimen de Cristian Díaz sigue adelante

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, continúa este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 porteño, mientras el artista permanece internado en el Hospital Tornú, donde ingresó días atrás a raíz de una crisis hipertensiva.

La situación médica del músico atraviesa el desarrollo del proceso judicial, aunque hasta el momento no impidió la continuidad del debate. Para esta jornada está prevista la declaración de siete testigos, en una audiencia que tendrá entre sus protagonistas a un cura y una perito, mientras que los otros cinco testigos mantienen su identidad reservada.

La continuidad del juicio se produce después de que la defensa de Álvarez presentara reiterados pedidos de nulidad. Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños solicitaron distintas medidas vinculadas con el desarrollo del debate, pero el tribunal rechazó los planteos.

El tribunal rechazó los pedidos de la defensa

Uno de los puntos centrales de la jornada está relacionado con la decisión del tribunal de mantener el juicio en curso pese a la actual situación de salud del músico.

Según la información disponible, los magistrados consideraron que el cuadro actual de Álvarez no constituye una situación novedosa y, por ese motivo, sostuvieron que no es un elemento que justifique la suspensión del debate.

La defensa, encabezada por Queijeiro y Baños, había presentado reiteradas nulidades. Sin embargo, el tribunal decidió rechazarlas y mantener el desarrollo de las audiencias. La resolución adquiere particular relevancia debido a que Álvarez se encuentra actualmente internado y no participa de la jornada en las mismas condiciones que durante las instancias anteriores del proceso.

El eje de la decisión judicial pasa por considerar que la situación actual del músico no modifica las circunstancias que ya habían sido contempladas en relación con el desarrollo del juicio.

Siete testigos declararán este lunes

Mientras el artista continúa bajo atención médica, el proceso judicial avanza con la incorporación de nuevos testimonios.

Durante la audiencia de este lunes están convocadas siete personas para declarar. Entre ellas se encuentran:

Un cura.

Una perito.

Cinco testigos de identidad reservada.

La decisión de preservar la identidad de parte de los declarantes forma parte de las características de esta jornada del debate. Los testimonios serán incorporados al juicio mientras el tribunal continúa con el análisis de los elementos vinculados con el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 y por el cual Álvarez enfrenta el proceso.

La internación en el Hospital Tornú

En paralelo con la actividad judicial, Pity Álvarez continúa internado en el Hospital Tornú, al que ingresó días atrás debido a una crisis hipertensiva.

El músico permanece allí a la espera de que su estado de salud alcance una estabilidad que permita disponer su alta médica. De acuerdo con la información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, se solicitó el traslado del artista a un instituto médico perteneciente a su obra social. Sin embargo, hasta el momento ningún hospital quiere aceptarlo.

Ante esa situación, el Hospital Tornú continúa siendo el lugar donde permanece internado.

El cuadro médico impone así una situación paralela al desarrollo del proceso judicial: mientras el tribunal mantiene la continuidad del debate y convoca a nuevos testigos, el acusado permanece bajo atención médica y espera la evolución de su estado para poder recibir el alta.

Un juicio atravesado por la situación del acusado

La continuidad de las audiencias y la internación de Álvarez conforman dos aspectos que se desarrollan simultáneamente alrededor del juicio por el crimen de Cristian Díaz.

Por un lado, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 decidió continuar con el debate y rechazó los planteos de nulidad formulados por la defensa. Por otro, el estado de salud del músico permanece bajo seguimiento médico en el Hospital Tornú.

La defensa sostiene sus planteos a través de los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, mientras que el tribunal considera que las circunstancias actuales no constituyen una novedad que permita justificar la suspensión del juicio.

En ese contexto, la audiencia de este lunes incorpora nuevos testimonios a través de siete personas convocadas para declarar, con una parte de ellas bajo identidad reservada.

La situación médica de Álvarez, además, continúa sin una resolución definitiva respecto de su traslado. Aunque se pidió que fuera derivado a un establecimiento médico de su obra social, hasta el momento no se consiguió un hospital dispuesto a recibirlo.

A la espera de la estabilización médica

Por ahora, el músico permanece en el Hospital Tornú, donde espera alcanzar la estabilización necesaria para obtener el alta médica.

Mientras tanto, el juicio continúa su curso en el tribunal porteño. La jornada de este lunes estará centrada en la declaración de los siete testigos previstos, en una instancia que se desarrolla mientras permanece vigente la decisión judicial de no suspender el debate por la situación actual de Álvarez.

El proceso por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, sigue así adelante con nuevas declaraciones testimoniales, mientras la defensa mantiene sus planteos y el acusado permanece internado a la espera de una evolución favorable de su estado de salud.