Eduardo Cejas seguirá detenido por el homicidio y las amenazas a Maira Cabrera

El Juzgado de Control de Garantías confirmó este lunes la detención de Eduardo del Jesús Cejas, único imputado por el crimen de Maira Romina Cabrera, en el marco de una audiencia en la que la Fiscalía expuso los elementos que considera relevantes para sostener la continuidad de la privación de la libertad.

Durante su exposición, la Fiscalía no solo hizo referencia a las pruebas vinculadas con el día 10 de agosto, cuando Maira viajó para encontrarse con Cejas en Telarito, sino que también reconstruyó parte de la secuencia previa al crimen.

En ese contexto, uno de los datos señalados durante la audiencia fue una presunta amenaza que Cejas habría realizado contra Maira el 7 de agosto, es decir, tres días antes del asesinato. Según expuso la Fiscalía, en aquella oportunidad Cejas le habría dicho a la joven: "A vos te hace falta que te corte el cogote".

La referencia a esa amenaza fue incorporada dentro de la exposición fiscal sobre los elementos que, a su criterio, permiten sostener la imputación y justificar que el acusado permanezca detenido mientras continúa la investigación.

La Fiscalía pidió que continúe privado de la libertad

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que Eduardo del Jesús Cejas continúe privado de la libertad y fundamentó el pedido, entre otros aspectos, en el riesgo de que pueda interferir con la investigación.

Para sostener esa posición, presentó diferentes elementos reunidos durante el proceso investigativo. Uno de ellos corresponde a un informe de telefonía celular, que registra actividad del teléfono de Cejas durante el día 10 de agosto, precisamente cuando Maira había viajado para encontrarse con él en Telarito.

Según se expuso durante la audiencia, el dispositivo utilizado por la expareja de la joven dejó de funcionar o de registrar actividad en un período que la Fiscalía considera de especial importancia para reconstruir lo ocurrido. El informe fue presentado como una de las pruebas que sustentan tanto la imputación como el pedido de continuidad de la detención.

El período que la Fiscalía considera clave

La Fiscalía centró parte de su exposición en un lapso de casi tres horas que, de acuerdo con su hipótesis, resulta fundamental para establecer qué ocurrió con Maira Romina.

Según el planteo realizado durante la audiencia, ese período es considerado por el Ministerio Público como el momento en que se habría producido la muerte violenta de la joven. Sin embargo, la propia Fiscalía aclaró que todavía no pudo establecer la metodología del homicidio ni el traslado de sus restos.

Es decir, si bien se presentó una hipótesis sobre el momento en que se habría producido la muerte, aún existen aspectos de la investigación que permanecen sin determinar. En ese marco, el fiscal expuso que entiende que Cejas se habría desplazado a caballo para descartar el cuerpo.

La hipótesis forma parte de los elementos planteados durante la audiencia y se suma al análisis de los registros de telefonía y de los testimonios incorporados a la causa.

El testimonio del sobrino de Cejas

Otro de los elementos considerados fundamentales por la Fiscalía fue el testimonio de un sobrino de Cejas, incorporado por los investigadores después de varias semanas.

El menor de edad se habría cruzado con el ahora imputado el 10 de agosto, cuando esperaba a Mayra en una garita de colectivo. Según relató ante la Fiscalía, ese día se encontró con Cejas y este le habría indicado que, en caso de que la Policía llegara a preguntarle si había visto a Romina, debía decir que ella se había marchado con un camionero hacia Santiago del Otero.

Sin embargo, el testimonio brindado por el menor fue diferente. El testigo declaró que vio retirarse a Romina en el colectivo y que se marchó con Cejas a su domicilio.

La diferencia entre la versión que, según el testimonio, Cejas le habría pedido transmitir y lo que el menor afirmó haber observado fue presentada por la Fiscalía como uno de los elementos relevantes dentro de la investigación. La declaración se incorporó después de varias semanas y pasó a formar parte del conjunto de pruebas que el Ministerio Público considera para sostener la necesidad de que el imputado continúe detenido.

Otro testimonio: el "trabajo" para que Romina regresara

Durante la audiencia también fue mencionado otro testimonio aportado a la investigación. Se trata de una mujer mayor de edad que sería curandera de Telarito, a quien Cejas, según se expuso, le habría encargado realizar un "trabajo" para que Romina volviera con él.

La declaración fue incorporada como otro de los elementos reunidos por los investigadores. De esta manera, la exposición fiscal incluyó referencias a distintos momentos y circunstancias vinculadas con la relación entre Cejas y Maira, además de elementos relacionados con el día en que la joven habría viajado a Telarito para encontrarse con el acusado.

Las pruebas que sostiene la Fiscalía

El pedido para mantener la detención de Eduardo del Jesús Cejas se apoyó, según lo expuesto durante la audiencia, en un conjunto de elementos.

Con estos elementos, el Ministerio Público sostuvo el pedido de continuidad de la detención y señaló además el riesgo de que el imputado pueda interferir con el proceso investigativo.

La defensa cuestionó el planteo fiscal

Luego de la exposición de la Fiscalía, tomó la palabra el abogado defensor de Cejas, Dr. Víctor García. El representante legal sostuvo que, desde su perspectiva, no existen elementos suficientes que sostengan el relato de la Fiscalía ni que justifiquen que Eduardo Cejas continúe detenido.

De esta manera, la defensa cuestionó los fundamentos presentados por el Ministerio Público y planteó una alternativa a la permanencia del acusado privado de la libertad. Antes de finalizar la audiencia, García solicitó que a Cejas se le colocara una pulsera digital, con el objetivo de que pudiera ser vigilado mediante ese mecanismo.

La propuesta buscaba establecer un sistema de control sobre el imputado en caso de que se dispusiera una medida diferente a la detención.

Rechazo a la pulsera digital

La Fiscalía rechazó la posibilidad de utilizar una pulsera digital. El argumento planteado durante la audiencia estuvo relacionado con las condiciones existentes en Telarito, donde, según se indicó, no hay una antena que permita controlar al acusado mediante ese dispositivo.

Por ese motivo, la alternativa propuesta por la defensa no fue aceptada por el Ministerio Público. La discusión formó parte de la audiencia en la que finalmente el Juzgado de Control de Garantías confirmó la continuidad de la detención de Cejas.