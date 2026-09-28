Siniestro fatal en El Alto: otro motociclista murió tras perder el control en Ruta n° 42

Septiembre suma lamentablemente un nuevo siniestro vial fatal, el que se suma a los tres registrados solo ayer domingo y todos ellos protagonizados por motociclistas. En este caso, el hecho se registró hoy, a las 09:00, en la Ruta Provincial N° 42, a la altura del kilómetro N° 50, en jurisdicción del Departamento El Alto. Como consecuencia del hecho, un hombre de 62 años perdió la vida en el lugar debido a las graves lesiones sufridas.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Ledesma, de 62 años, oriundo de la provincia de Santiago del Estero, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Gilera 200 cc. De acuerdo con la información proporcionada, el motociclista circulaba por ese tramo de la ruta cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado. Tras esa situación, cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones de extrema gravedad.

El impacto derivado de la caída provocó que Ledesma perdiera la vida en el acto. La gravedad de las lesiones sufridas determinó el desenlace fatal, según se informó.

Cómo ocurrió el siniestro

Tras conocerse el hecho, se puso en marcha el procedimiento correspondiente para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial. La investigación busca determinar qué ocurrió previamente a la pérdida de control de la motocicleta y posterior caída sobre la ruta.

En este marco, intervinieron distintos organismos y dependencias vinculadas con las actuaciones judiciales y periciales. La Comisaría Departamental El Alto tomó participación en el procedimiento, mientras que también trabajaron Peritos de la División Criminalística de esa jurisdicción.

La intervención de los especialistas de Criminalística forma parte de las tareas destinadas a reunir elementos relacionados con la mecánica del hecho y las circunstancias que rodearon el episodio. A su vez, participaron Sumariantes de la Unidad Judicial N° 12, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes en el marco del procedimiento iniciado a raíz del fallecimiento.

La actución de la Fiscalía

Las diligencias realizadas tras el siniestro quedaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que interviene en la investigación del hecho.

Los procedimientos desplegados luego del accidente tuvieron como objetivo documentar lo ocurrido y avanzar con las actuaciones de rigor correspondientes a un siniestro vial con resultado fatal.

Los tres hecho del domingo

El primer hecho ocurrió en la noche del sábado, alrededor de las 21:30, en la zona Oeste de la Capital, más precisamente sobre la avenida Presidente Arturo Illia, entre las calles Fray Marco Antonio Juárez y Los Arrayanes. La camioneta involucrada era una Toyota Hilux, que era conducida por Sergio Mauro Ezequiel Orsi, de 39 años. El otro vehículo que participó del siniestro fue una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., en la que circulaban Alex Pérez Medrano, de 22 años, y Liliana Noemí Herrera, de 51 años. Por causas que se investigan, ambos rodados colisionaron sobre la avenida Presidente Arturo Illia

Luego de recibir las primeras atenciones, ambos motociclistas fueron trasladados al Hospital San Juan Bautista. Sin embargo, pese a la asistencia recibida, a las 10:20 de la mañana de este domingo perdió la vida a raíz de las graves heridas sufridas la mujer de 51 años.

El segundo hecho, tuvo como escenario la Ruta Nacional n° 38 donde murió un motociclista tras un choque con un automóvil. La víctima fue identificada como Marcelo Antonio Romero, de 36 años, quien falleció a consecuencia de las graves lesiones sufridas tras con su moto con un automóvil.

El último caso tuvo como víctima a Juan Santos Vacasu, quien perdió la vida luego de protagonizar un siniestro vial en el kilómetro 210 de la Ruta Provincial N° 46, en la ciudad de Belén. Había sido trasladado al Hospital Zonal, donde murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas.





