Catamarca: intentó violentar el ingreso a una verdulería y lo detuvieron

Efectivos policiales de la Comisaría Octava aprehendieron a un hombre de 30 años en el sector norte de la Capital, acusado de haber intentado cometer un ilícito en un comercio de la zona. El procedimiento se concretó mientras el personal realizaba recorridos de prevención y control, en el marco de las tareas habituales de patrullaje dispuestas para reforzar la seguridad en áreas comerciales y residenciales.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Choya y calle 20 de Junio, donde los uniformados procedieron a la aprehensión de un individuo de apellido Ibarra, quien fue sindicado por un vecino del lugar como el presunto autor de haber forzado el candado de una verdulería ubicada en la esquina de las avenidas Choya y Los Terebintos. Según el testimonio aportado, el sospechoso habría intentado ingresar al local con fines delictivos, lo que motivó la inmediata intervención policial.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos se encontraban realizando recorridos preventivos cuando fueron alertados por un residente de la zona, quien advirtió sobre una situación sospechosa en el comercio. Ante esta circunstancia, los policías se dirigieron rápidamente al lugar señalado y lograron interceptar al individuo, quien reunía las características aportadas por el denunciante.

Tras ser identificado, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se iniciaron las actuaciones de rigor. En ese marco, se dejó constancia de que no se registraron personas heridas y que el procedimiento se desarrolló sin incidentes mayores.

Las fuentes policiales indicaron además que el sujeto ya habría estado involucrado en otro hecho delictivo ocurrido el día anterior. En aquella oportunidad, personal policial logró recuperar una rueda de motocicleta que había sido sustraída, la cual quedó en calidad de secuestro a disposición de la Justicia. Este antecedente fue incorporado a las actuaciones que ahora se encuentran en análisis por parte de la Fiscalía.

Finalmente, el individuo quedó alojado en la Comisaría Octava, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas judiciales a cumplimentar en el marco de la investigación en curso. La causa continúa en etapa de instrucción, mientras se evalúan las pruebas reunidas y los testimonios recabados para determinar la responsabilidad del aprehendido en los hechos denunciados.