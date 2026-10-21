Catamarca: un joven causó desorden en el Hospital de Niños y terminó detenido

Un episodio de desorden registrado en el Hospital de Niños Eva Perón, derivó en la aprehensión de un joven de 28 años. El procedimiento tuvo lugar a las 09:15 de la mañana de hoy, cuando numerarios de la Comisaría Primera se presentaron en el establecimiento de salud para intervenir en la situación.

De acuerdo con la información suministrada, el joven, de apellido Cordero, habría causado desorden en el lugar. La situación posteriormente habría escalado hasta tornarse agresiva con dos integrantes de la fuerza policial que se encontraban cumpliendo funciones de seguridad en el hospital.

Un episodio que involucró a efectivos policiales

Según los datos del procedimiento, el comportamiento atribuido al joven habría derivado en un enfrentamiento con un agente y un cabo de Policía, quienes realizaban tareas de seguridad en el establecimiento sanitario.

Ante lo sucedido, los efectivos que intervinieron procedieron a la aprehensión de Cordero, de 28 años. El episodio motivó la actuación del personal de la Comisaría Primera, que trasladó al joven a la dependencia policial correspondiente.

Quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 7

Tras el procedimiento, Cordero fue alojado en la seccional, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 7, organismo judicial desde el cual se indicaron las medidas a seguir en relación con lo ocurrido.

De esta manera, la intervención policial realizada durante la mañana en el Hospital de Niños Eva Perón quedó bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que dispuso los pasos correspondientes para continuar con las actuaciones.