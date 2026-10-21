Operativos en Catamarca: 11 arrestados, 5 motos secuestras y una camioneta

Efectivos policiales continúan desarrollando operativos de seguridad y controles vehiculares en San Fernando del Valle de Catamarca y el interior provincial, con procedimientos orientados al control de vehículos y a la identificación de personas en diferentes sectores de sus respectivas jurisdicciones.

Las tareas fueron realizadas por numerarios de la Seccional de Miraflores, departamento Capayán, y de las Comisarías Séptima, Octava y Décima de la Capital. Los efectivos contaron con la colaboración de integrantes de distintos grupos especiales, que participaron en los procedimientos desplegados en las zonas bajo responsabilidad de las dependencias intervinientes.

Los operativos comprendieron controles vehiculares e identificación de personas, dos acciones que formaron parte de los procedimientos llevados adelante por el personal policial. La intervención se extendió tanto a sectores de la Capital como al interior provincial, de acuerdo con las jurisdicciones de las dependencias participantes.

Secuestraron cinco motocicletas y una camioneta

Como resultado de los procedimientos, los numerarios intervinientes concretaron el secuestro de cinco motocicletas y una camioneta. Según la información policial, las medidas se adoptaron debido a que sus conductores habrían infringido disposiciones contempladas en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito.

El detalle de los vehículos secuestrados es el siguiente:

Cinco (05) motocicletas, cuyos conductores habrían incurrido en infracciones a la normativa vigente.

Una (01) camioneta, también secuestrada en el marco de los controles realizados.

Las actuaciones se enmarcaron en los operativos de control vehicular desarrollados por las dependencias policiales de Miraflores y de la Capital, con la participación de efectivos de distintos grupos especiales.

La información difundida no especificó las marcas o modelos de los rodados, los lugares puntuales en los que se produjeron los secuestros ni las infracciones concretas atribuidas a cada conductor. Sí precisó que las medidas estuvieron relacionadas con presuntas transgresiones al Código de Faltas provincial y a la legislación nacional en materia de tránsito.

Once personas fueron arrestadas

Además de los secuestros vehiculares, los procedimientos tuvieron como resultado el arresto de once (11) personas mayores de edad.

De acuerdo con lo informado, los efectivos trasladaron a las personas arrestadas y las alojaron en las respectivas dependencias policiales. Allí se realizaron las actuaciones correspondientes a cada procedimiento.

La información oficial no detalló las identidades de las personas arrestadas ni precisó las circunstancias particulares de cada intervención. Tampoco indicó si los arrestos estuvieron directamente vinculados con los secuestros de los vehículos o si respondieron a situaciones diferentes detectadas durante los controles.