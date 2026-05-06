Catamarca: joven ebrio intentó golpear a su propia madre y terminó preso

A las 15:30 de la tarde de hoy, motoristas del COEM-Kappa llegaron hasta la manzana "T" del barrio Santa Marta, luego de un requerimiento realizado por el SAE-911.

En el lugar, el personal policial se entrevistó con una mujer de 53 años, quien manifestó que su hijo se encontraba en aparente estado de ebriedad y que habría intentado agredirla físicamente utilizando un elemento contundente.

Aprehensión del presunto agresor

De manera inmediata, y mientras se desarrollaba el procedimiento en el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho.

El sospechoso fue identificado como un joven de apellido Nieva, de 25 años, quien posteriormente fue alojado en la Seccional Novena, dependencia que corresponde por jurisdicción.

Intervención judicial

Según se informó, el joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

En tanto, la mujer damnificada fue invitada por las autoridades a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9.

Datos relevantes del procedimiento