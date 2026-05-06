Catamarca: joven ebrio intentó golpear a su propia madre y terminó preso

A las 15:30 de la tarde de hoy, motoristas del COEM-Kappa llegaron hasta la manzana "T" del barrio Santa Marta, luego de un requerimiento realizado por el SAE-911.
En el lugar, el personal policial se entrevistó con una mujer de 53 años, quien manifestó que su hijo se encontraba en aparente estado de ebriedad y que habría intentado agredirla físicamente utilizando un elemento contundente.
Aprehensión del presunto agresor
De manera inmediata, y mientras se desarrollaba el procedimiento en el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho.
El sospechoso fue identificado como un joven de apellido Nieva, de 25 años, quien posteriormente fue alojado en la Seccional Novena, dependencia que corresponde por jurisdicción.
Intervención judicial
Según se informó, el joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.
En tanto, la mujer damnificada fue invitada por las autoridades a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9.
Datos relevantes del procedimiento
- Hora del hecho: 15:30.
- Lugar: Manzana "T", barrio Santa Marta.
- Intervino: Motoristas del COEM-Kappa.
- Origen del requerimiento: SAE-911.
- Denunciante: Mujer de 53 años.
- Aprehendido: Joven de apellido Nieva, de 25 años.
- Situación denunciada: Intento de agresión física con un elemento contundente.
- Dependencia policial: Seccional Novena.
- Intervención judicial: Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.
- Unidad para la denuncia: Unidad Judicial N° 9.