Robo in fraganti: atraparon a dos "robaruedas" en Catamarca

En la madrugada de hoy, alrededor de las 04:30, personal policial de la Seccional Sexta intervino en un procedimiento vinculado al robo de autopartes luego de un requerimiento realizado por el SAE-911. El operativo tuvo su punto de inicio en la calle Víctor Mauvecin al 700, donde los efectivos se entrevistaron con un joven de 28 años de edad, quien manifestó haber sido víctima de un ilícito mientras su vehículo permanecía estacionado en la vía pública.

De acuerdo con el relato brindado a los uniformados, dos sujetos le habrían sustraído una de las ruedas de su automóvil Volkswagen Gol Trend. El vehículo se encontraba estacionado cuando ocurrió el hecho, situación que motivó el inmediato despliegue policial en la zona a partir de las características aportadas por el damnificado.

La denuncia verbal realizada en el lugar permitió orientar la búsqueda de los sospechosos y establecer un radio de patrullaje en sectores cercanos, en procura de localizar tanto a los presuntos autores como al elemento robado.

La primera aprehensión se concretó en la esquina de Dr. Teodulfo Barrionuevo y Comodoro Rivadavia

Con los datos recabados durante la primera intervención, los efectivos policiales avanzaron en un operativo de rastrillaje y localización que derivó en un procedimiento realizado en la intersección de las calles Dr. Teodulfo Barrionuevo y Comodoro Rivadavia.

En ese lugar, el personal de la Seccional Sexta logró la aprehensión de uno de los presuntos autores del hecho, identificado como un joven de apellido Maldonado, de 26 años de edad.

La detención se produjo en el marco de las averiguaciones iniciadas minutos después del robo denunciado. La actuación policial continuó inmediatamente luego de esta primera aprehensión, ya que los investigadores procuraban recuperar la rueda sustraída y determinar la posible participación de un segundo implicado en el hecho.

La investigación condujo hasta una vivienda de calle Comodoro Rivadavia al 1.600

Tras la primera detención, los policías continuaron con las tareas investigativas y se dirigieron hacia una vivienda ubicada en calle Comodoro Rivadavia al 1.600. Allí, los efectivos concretaron un nuevo procedimiento que permitió avanzar significativamente en el esclarecimiento del caso.

En el inmueble señalado, el personal policial logró recuperar la rueda sustraída, elemento que quedó en calidad de secuestro en el marco de la causa judicial iniciada por el hecho.

Durante el mismo operativo también fue aprehendido el segundo sospechoso, un hombre de apellido Quevedo, de 30 años. De esta manera, ambos señalados como presuntos responsables del robo quedaron bajo custodia policial mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

El hallazgo del elemento denunciado como robado representó un punto central dentro del procedimiento, debido a que permitió vincular directamente la investigación con el objeto sustraído al damnificado.

Intervención judicial y medidas posteriores

Luego de las actuaciones realizadas por el personal policial, tanto Maldonado (26) como Quevedo (30) quedaron alojados en la dependencia policial correspondiente y a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

En paralelo, el joven damnificado fue invitado por las autoridades a formalizar la denuncia del hecho en la Unidad Judicial N° 6, instancia necesaria para avanzar con las actuaciones judiciales derivadas del caso.