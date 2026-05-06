Crimen de Monje: La fiscalía pidió cuatro años y seis meses para Mayra Villagra

La causa judicial por el homicidio de Hugo Monje ingresó en una etapa decisiva con la audiencia de cesura de pena contra Mayra Janeth Villagra, quien ya había sido declarada culpable por el delito de "encubrimiento agravado". Durante la jornada realizada este jueves, las partes expusieron ante el juez director Miguel Lozano Gilyam sus argumentos respecto al monto de la condena que deberá afrontar la acusada, con pedidos de penas marcadamente diferentes entre la querella, la fiscalía y la defensa oficial.

El veredicto será dado a conocer este viernes a las 12, luego de que el magistrado pasara a deliberar tras escuchar los alegatos presentados en la audiencia.

Los pedidos de condena y las diferencias entre las partes

Durante los alegatos, el abogado querellante Juan Pablo Morales solicitó una pena de cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El representante de la querella fundamentó su pedido en distintos elementos vinculados al caso y a la conducta de la acusada.

Según explicó Morales, la solicitud estuvo basada en "la gravedad del hecho, en la personalidad y en la conducta posterior al delito". La querella sostuvo así la necesidad de una pena más severa dentro del marco previsto para el delito de encubrimiento agravado.

Por su parte, el fiscal de Cámara Augusto Barros pidió una condena menor, aunque también efectiva, de cuatro años y seis meses de prisión. El representante del Ministerio Público Fiscal argumentó su postura en función de la naturaleza de la acción investigada y de distintos informes incorporados al expediente.

Entre los elementos valorados por la fiscalía se mencionaron específicamente los informes psicológicos y psiquiátricos practicados a la imputada, utilizados como parte del sustento para determinar el monto de la pena requerida.

En contraposición a los pedidos de la querella y de la fiscalía, la defensora Penal Oficial Florencia González Pinto solicitó una condena considerablemente menor. La representante de Villagra pidió una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional, al considerar que en el caso existen "mayores atenuantes que agravantes".

La audiencia de cesura tuvo como eje central precisamente la discusión sobre esas circunstancias agravantes y atenuantes, luego de que la responsabilidad penal de Villagra ya hubiera sido determinada previamente.

El hecho

La investigación judicial se originó a partir del brutal hecho ocurrido el lunes 30 de octubre de 2023, cuando Hugo Monje fue atacado dentro de su vivienda ubicada en el barrio Alcira Sur, en la ciudad Capital.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, los agresores irrumpieron en la casa y golpearon a la víctima con un elemento contundente en la cabeza. Tras el ataque, los delincuentes sustrajeron una garrafa y dinero en efectivo.

Monje quedó gravemente herido dentro de la vivienda hasta que una de sus hermanas lo encontró inconsciente y dio aviso inmediato a la Policía y al SAME. Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital San Juan Bautista (HSJB), donde permaneció internado en terapia intensiva durante varios días.

Finalmente, el domingo 5 de noviembre de 2023, se confirmó su fallecimiento. Ese mismo día se conoció que la causa de muerte había sido un "traumatismo de cráneo", consecuencia directa de la violenta agresión sufrida en su domicilio.

El juicio que se viene

Mientras se aguarda la resolución sobre la pena que recibirá Villagra, la causa principal por el homicidio de Monje ya tiene fecha de debate oral.

La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial fijó para el próximo 12 de mayo el inicio del juicio por jurados contra Emmanuel Alexander Vera, señalado como el único imputado por el delito de "homicidio criminis causa en concurso real con robo simple". La acusación reviste una gravedad extrema dentro del Código Penal Argentino, ya que el delito atribuido contempla como única sanción la prisión perpetua, considerada el máximo castigo previsto por la legislación penal vigente.

El juicio por jurados se desarrollará en un contexto de alta expectativa judicial debido a la violencia del hecho investigado y al impacto que el crimen tuvo desde finales de 2023 en la Capital.

Con la audiencia de cesura ya concluida y el veredicto programado para este viernes, la causa avanza ahora hacia dos definiciones centrales: la condena que recibirá Mayra Villagra por el encubrimiento agravado y el futuro juicio que deberá enfrentar Emmanuel Vera como presunto autor del homicidio de Hugo Monje.