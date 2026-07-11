Catamarca: un joven fue detenido tras amenazar con prenderse fuego y agredir a una mujer

Un joven de 26 años fue aprehendido durante la noche del domingo luego de protagonizar un grave episodio en el pasaje Estado de Israel, en la zona sur de San Fernando del Valle de Catamarca.

Según informó la Policía, el hombre manifestó amenazas de atentar contra su propia vida utilizando un líquido inflamable. Al advertir la presencia de los efectivos de la Comisaría Décima, también les arrojó parte del combustible.

La rápida intervención del personal policial permitió controlar la situación y evitar que el hecho pasara a mayores.

De acuerdo con la información oficial, momentos antes el joven también se habría tornado agresivo con una mujer de 36 años que intentaba contenerlo.

Tras ser reducido, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno del Distrito Sur, que impartió las directivas correspondientes para la continuidad de la investigación.