Catamarca: un joven motociclista cayó en un canal de riego y fue hospitalizado

Hoy, a las 20:00, numerarios de la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú tomaron conocimiento de un accidente que movilizó a distintos organismos de emergencia en el departamento. El hecho tuvo como protagonista a un joven de apellido Córdoba (23), quien se conducía a bordo de una motocicleta Motomel DLX 110 cc., de color negro.

Según la información disponible, el siniestro se produjo en inmediaciones a la Ruta Provincial N° 41, específicamente a la altura de la localidad de La Carrera, donde el motociclista habría caído en la boca de un canal de riego existente en la zona. Este tipo de infraestructuras, habituales en áreas rurales y periurbanas, representan un riesgo significativo cuando no son advertidas a tiempo, especialmente en condiciones de visibilidad reducida o circulación a velocidad.

Rápida respuesta de los equipos de emergencia

Tras tomar conocimiento del hecho, los efectivos policiales actuaron de inmediato y dieron participación a los Bomberos Voluntarios de la zona, iniciando un operativo conjunto de rescate. La coordinación entre ambas fuerzas resultó clave para abordar la situación con celeridad y eficacia.

Las tareas desplegadas incluyeron maniobras específicas para acceder al canal de riego y extraer al joven, quien había quedado atrapado tras la caída. Este tipo de intervenciones exige no solo rapidez, sino también precisión técnica, dado el riesgo que implica trabajar en espacios reducidos y potencialmente inestables.

El operativo culminó con éxito cuando lograron rescatar a Córdoba, quien presentaba lesiones producto del accidente.

Asistencia médica y traslado urgente

Una vez fuera de peligro inmediato, el joven fue asistido por facultativos médicos del SAME, quienes evaluaron su estado en el lugar del hecho. Dada la naturaleza de las lesiones, se dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, donde recibió atención especializada.

Este paso resultó fundamental para garantizar una evaluación integral de su condición y descartar posibles complicaciones derivadas del impacto y la caída.

Intervención judicial y actuaciones de rigor

En paralelo al operativo de rescate y asistencia médica, se activaron los procedimientos administrativos correspondientes. En este sentido, intervinieron Sumariantes de la Unidad Judicial N° 11, quienes quedaron a cargo de labrar las actuaciones de rigor.