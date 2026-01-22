Catamarca: la justicia ordenó una autopsia psicológica tras la muerte de una joven de 18 años en Tinogasta

La Justicia de Catamarca ordenó la realización de una autopsia psicológica en el marco de la investigación por la muerte de Melanie Delgado, una joven de 18 años, ocurrida en la ciudad de Tinogasta. La causa es instruida por el fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, Germán Quinteros, quien además solicitó la audiencia de control de detención del imputado.

El pedido alcanza a Cristian Nicolás Sánchez, pareja de la víctima, quien se encuentra imputado por los delitos de "lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en calidad de autor" —hecho nominado primero—, e "instigación al suicidio, a título de autor" —hecho nominado segundo—, ambos en concurso real.

El juez de Control de Garantías de la Quinta Circunscripción Judicial, que se encuentra de turno por la feria judicial, fijó la audiencia de control de detención para este viernes a las 11 horas.

En paralelo, el fiscal Quinteros dispuso una serie de medidas probatorias, entre ellas la realización de una pericia psicológica al imputado. En ese marco, se ordenó librar oficio al Departamento de Psicología del Cuerpo Interdisciplinario Forense (C.I.F.) de la Quinta Circunscripción Judicial, para que dicha evaluación sea practicada con carácter urgente.

Asimismo, se dispuso la realización de una autopsia psicológica o pericia psicológica post mortem sobre la víctima. El objetivo de esta medida es reconstruir el estado psíquico de Melanie Delgado, su contexto socio-relacional y determinar la posible existencia de un ciclo de violencia previo, a partir del análisis de documentación y entrevistas a personas de su entorno.

Las medidas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal fueron debidamente notificadas a la defensa técnica del imputado, a cargo de un abogado particular, quien asumió la representación legal durante la jornada del miércoles.