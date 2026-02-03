Catamarca: le robó a su propio padre y terminó en la comisaría

Personal policial aprehendió este martes a un joven de 20 años en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, en el marco de un procedimiento por un supuesto hecho de hurto denunciado por un adulto mayor.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 18:00, numerarios de la Comisaría de Santa Rosa se constituyeron en inmediaciones de la calle Fortunato Rodríguez S/N°, donde fueron requeridos por un hombre de 75 años. El damnificado manifestó que su hijo le habría sustraído un inflador para luego darse a la fuga.

Ante esta situación, los efectivos invitaron al hombre a radicar la correspondiente denuncia en el Precinto Judicial N° 10 y, de manera simultánea, ampliaron los recorridos preventivos por la zona.

Como resultado del operativo, a los pocos metros del lugar lograron aprehender al presunto autor del ilícito, un joven de apellido Ogas, de 20 años de edad, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial.

El joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartirán las medidas a seguir.