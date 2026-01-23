Catamarca: Liberaron al imputado por instigación al suicidio en el caso de la joven fallecida en Tinogasta

La Justicia de Catamarca resolvió conceder la libertad a Cristian Nicolás Sánchez, imputado por los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género e instigación al suicidio, en el marco de la investigación por el fallecimiento de su pareja ocurrido el lunes pasado en la ciudad de Tinogasta, departamento del oeste provincial.

Según indicaron fuentes a La Unión, la decisión fue adoptada por la jueza de Control de Garantías en feria de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, Patricia Susana Almendra, quien dispuso la excarcelación del acusado bajo una serie de restricciones procesales, mientras continúa la investigación.

La audiencia de control de detención había sido solicitada por el fiscal Germán Quinteros, titular del Ministerio Público Fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, quien durante la feria judicial requirió que el imputado permaneciera privado de su libertad.

No obstante, en su resolución, la magistrada ordenó la liberación de Sánchez e impuso medidas tales como fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso a la Fiscalía, permanecer a disposición de la Justicia, concurrir cada vez que sea citado y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda obstaculizar el avance de la causa o el descubrimiento de la verdad.

En el marco del expediente, continúan en curso diversas medidas probatorias solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, entre ellas la realización de una pericia psicológica al imputado y una autopsia psicológica o pericia psicológica post mortem sobre la víctima, elementos considerados centrales para el avance de la investigación judicial.

Las disposiciones adoptadas por la jueza fueron debidamente notificadas a la defensa técnica del imputado, actualmente ejercida por un abogado particular, quien asumió la representación legal en la jornada del miércoles.

La causa sigue en trámite en el ámbito de la Justicia provincial, en un hecho que generó fuerte impacto en la comunidad de Tinogasta y volvió a poner en foco la problemática de la violencia de género en Catamarca.