Catamarca: lo atraparon vendiendo lo sustraído de una vivienda

Un procedimiento policial realizado en la localidad de Nueva Coneta, terminó con la aprehensión de un joven y el secuestro de varios elementos cuya procedencia no pudo ser acreditada.

La intervención se produjo luego de que numerarios de la Comisaría de Nueva Coneta fueran alertados mediante un llamado telefónico. A partir de esa comunicación, los efectivos se constituyeron en el barrio Sebastián Corpacci, donde se desarrolló el operativo. En el lugar, los policías procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Lescano, de 29 años, quien habría sido sorprendido mientras ofrecía determinados elementos a la venta.

De acuerdo con la información correspondiente al procedimiento, el joven no pudo acreditar la legítima propiedad y procedencia de los objetos que tenía en su poder. Ante esta situación, los elementos fueron incautados por los numerarios policiales.

Los elementos secuestrados

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres objetos que se encontraban siendo ofrecidos a la venta y cuya propiedad y procedencia no pudieron ser justificadas. Los elementos incautados fueron:

Una motosierra marca Oryx.

Una licuadora marca Morley , de colores rosado y blanco.

, de colores rosado y blanco. Un horno eléctrico.

La falta de acreditación sobre la legítima propiedad y procedencia de estos elementos motivó su incautación durante la intervención policial. El procedimiento se concentró así tanto en la situación del joven aprehendido como en el resguardo de los objetos que se encontraban en su poder. Los elementos quedaron secuestrados en el marco de las actuaciones correspondientes.

Intentó escapar durante el procedimiento

Otro de los aspectos registrados durante el operativo fue que, en el momento de la intervención policial, Lescano intentó emprender la huida.

Sin embargo, el joven no logró concretar su escape. Los efectivos intervinientes pudieron evitar que abandonara el lugar y procedieron a trasladarlo posteriormente a la dependencia policial. De acuerdo con la información del procedimiento, el aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, mientras continuaban las actuaciones derivadas de la intervención realizada en el barrio Sebastián Corpacci.

El intento de huida se produjo en el mismo momento en que los numerarios policiales intervenían ante la situación detectada y procedían al secuestro de los elementos cuya procedencia no había podido ser acreditada.

Intervención de la Fiscalía de Instrucción

Tras la aprehensión, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

La participación de la Fiscalía permitió encuadrar las actuaciones posteriores al procedimiento y establecer las medidas correspondientes respecto del joven aprehendido y de los elementos incautados.

De esta manera, el procedimiento desarrollado por los numerarios de la Comisaría de Nueva Coneta quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, que impartió las instrucciones para continuar con las actuaciones.