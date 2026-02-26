Catamarca: lo denunciaron por violencia de género y quedó detenido

Un nuevo procedimiento vinculado a un supuesto hecho de violencia de género se registró en la ciudad de Santa María, cabecera del departamento homónimo, donde efectivos policiales concretaron el arresto de un hombre de 36 años de edad.

La actuación se desarrolló conforme a una denuncia penal previamente radicada y en cumplimiento de una disposición emanada por la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, autoridad que interviene en este tipo de casos dentro de su jurisdicción.

De acuerdo con la información oficial, el hombre fue arrestado en averiguación del hecho, medida que se enmarca dentro de las actuaciones iniciales que permiten avanzar en la investigación judicial correspondiente.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, quienes ejecutaron la orden dispuesta por la Fiscalía interviniente. La intervención policial se realizó en esa ciudad del Departamento Santa María, siguiendo los pasos procesales establecidos ante la denuncia por el presunto episodio de violencia de género.

Tras su arresto, el hombre de 36 años quedó alojado en la dependencia policial, permaneciendo a disposición de la Justicia interviniente, que será la encargada de determinar las medidas procesales a seguir.

Actuación institucional y canales de asistencia

El caso vuelve a poner en foco la importancia de los mecanismos formales de denuncia y de la intervención articulada entre el ámbito policial y el judicial en situaciones vinculadas a la violencia familiar y de género.

En este contexto, se recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. Ambos canales están disponibles para brindar orientación, asistencia y activar los protocolos correspondientes.

Las características de estos servicios son:

Línea 144: gratuita.

Línea 911: sistema de emergencias.

Disponibilidad: las 24 horas del día.

Cobertura: los 365 días del año.

Modalidad: llamada anónima.

Estos canales constituyen herramientas fundamentales para garantizar el acceso a ayuda inmediata y para activar la intervención de los organismos competentes ante situaciones de riesgo.