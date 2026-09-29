Criptoestafas: once imputados irán a juicio por la causa RT Inversiones

La Justicia Federal ordenó la elevación a juicio oral de la causa RT Inversiones, en la que once personas imputadas deberán responder por distintos delitos vinculados con el funcionamiento de la empresa. La investigación contempla acusaciones por estafa, lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y asociación ilícita, de acuerdo con las calificaciones atribuidas a los distintos involucrados.

El cierre de la investigación marca una nueva instancia dentro de uno de los expedientes financieros de mayor volumen de la Justicia Federal en Catamarca. La causa, compuesta por 4.000 fojas, fue investigada por el fiscal federal Rafael Vehils, quien solicitó la elevación a juicio.

Posteriormente, la decisión fue confirmada por el juez federal subrogante Sebastián Argibay, magistrado santiagueño que quedó a cargo del expediente luego de la inhibición de Miguel Ángel Contreras. La resolución judicial dimensionó la importancia del expediente al señalar: "Estamos en presencia de una de las causas más importantes de la historia judicial de la provincia de Catamarca, con numerosos hechos".

De esta manera, el proceso judicial avanzará hacia una etapa en la que los once imputados deberán responder ante un tribunal por las acusaciones que pesan sobre ellos.

RT Inversiones, después de Adhemar Capital

RT Inversiones fue la segunda financiera que quedó bajo la lupa de la Justicia después de la desarticulación de Adhemar Capital, la empresa perteneciente a Edgar Adhemar Bacchiani.

El caso de Adhemar Capital había derivado en la detención de Bacchiani y sus laderos el 22 de abril de 2022. Semanas después, el 11 de mayo, la Justicia avanzó sobre RT Inversiones. En ese momento, las instalaciones de la empresa estaban ubicadas en calle Rivadavia al 500, en pleno centro catamarqueño. El avance de la investigación colocó a la firma en el centro de un expediente que posteriormente adquiriría una importante dimensión por la cantidad de hechos investigados y por el número de personas imputadas.

La causa contra RT Inversiones continuó su recorrido judicial hasta llegar a la instancia actual, con la investigación cerrada y la elevación a juicio oral confirmada.

Una causa de 4.000 fojas

El volumen del expediente constituye uno de los elementos destacados en esta nueva etapa. La investigación reunió 4.000 fojas, en un proceso que estuvo a cargo del fiscal federal Rafael Vehils. Luego de analizar los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa. La medida fue posteriormente confirmada por el juez federal subrogante Sebastián Argibay.

El magistrado quedó al frente del expediente debido a la inhibición de Miguel Ángel Contreras, y fue quien confirmó la decisión de llevar el caso a juicio oral. La propia resolución judicial puso énfasis en la dimensión del expediente y en la cantidad de hechos investigados, al definirlo como una de las causas más importantes de la historia judicial de Catamarca.

El proceso llega así a una nueva instancia después de una investigación que incluyó diferentes figuras delictivas y que tiene como protagonistas a once imputados, distribuidos según el grado de participación y los delitos atribuidos.

Los principales apuntados

Entre los principales acusados aparecen Edgardo Edmundo Bulacio, su hijo Edgardo Federico Bulacio y Alicia Estela Nieva. Los tres forman parte del grupo señalado como coautores principales en las distintas imputaciones contempladas en el expediente.

La nómina completa de personas que serán llevadas a juicio está organizada de acuerdo con las calificaciones y formas de participación establecidas en la causa.

Los coautores principales, imputados por intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita, son:

Alicia Estela Nieva.

Edgardo Edmundo Bulacio.

Edgardo Federico Bulacio.

Víctor Ariel Vergara.

Exequiel Matías Rolón Reynoso.

Eduardo Antonio Navarro.

Esteban Cabello.

Este grupo concentra las imputaciones por los cuatro delitos mencionados: intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

Dos mujeres, como partícipes secundarias

Dentro de la nómina de imputados también figuran María Pía Vega y Fabiana Julieta Di Bárbaro, quienes fueron señaladas como partícipes secundarias.

En este caso, las imputaciones corresponden a intermediación financiera no autorizada y estafa. La diferenciación dentro de la resolución permite establecer distintos niveles de participación atribuidos a las personas involucradas en el expediente. Mientras siete imputados aparecen como coautores principales por cuatro figuras delictivas, Vega y Di Bárbaro están alcanzadas por dos de esas figuras bajo la categoría de partícipes secundarias.

Otros dos imputados por lavado y asociación ilícita

La nómina se completa con Jerónimo Martínez Parada y Sergio Ramón Arévalo, quienes aparecen imputados como coautores por lavado de activos y asociación ilícita.

De esta manera, los once acusados quedan distribuidos en tres grupos de acuerdo con las imputaciones establecidas en la causa: