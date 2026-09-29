Motociclista impactó contra un animal suelto en la Circunvalación: está hospitalizado

Un nuevo siniestro vial se registró durante las primeras horas de este martes en la avenida Circunvalación, a la altura del kilómetro 578, esto es entre el puente sobre el Río Del Valle y la intersección con Avda. Juan Chelemín., según lo informado por Vialidad Nacional. De acuerdo con la información vertida por la Comisaría de Sumalao el hecho fue protagonizado por Ever Nahuel Giménez, de 32 años, quien circulaba de sur a norte a bordo de una motocicleta Zanella RX 150 cc, cuando se produjo el impacto contra un animal vacuno que se cruzó sobre la calzada.

El choque provocó la caída del conductor y ocasionó daños en el rodado. El animal involucrado en el hecho ya no se encontraba en el lugar al momento de la llegada del personal policial, por lo que no permaneció en la zona donde se produjo el siniestro.

El episodio motivó la intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades correspondientes, mientras se desarrollaban las actuaciones relacionadas con el accidente.

Intervención del SAME y traslado al hospital

Luego del accidente, Giménez fue asistido por personal del SAME y posteriormente trasladado al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica.

Mientras tanto, la intervención policial quedó bajo la órbita de la U.J. N° 10, con participación de la Fiscalía en turno.

El pedido de las autoridades para quienes deban transitar por la zona es circular con precaución entre el ingreso a Antapoca y el cruce con la Ruta Provincial 33.