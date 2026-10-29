La Corte de Justicia de Catamarca dispuso asueto judicial para 2 de noviembre

La Corte de Justicia de Catamarca dispuso asueto judicial para el lunes 2 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. La medida tendrá alcance provincial y regirá en todas las circunscripciones judiciales, de acuerdo con lo informado por el máximo tribunal.

La disposición establece que durante esa jornada quedarán suspendidos los términos procesales, una determinación que alcanza al conjunto de las circunscripciones judiciales de Catamarca. De este modo, la decisión comprende el funcionamiento de la actividad judicial en todo el territorio provincial durante el día señalado.

El asueto fue establecido con motivo de una fecha conmemorativa que forma parte del calendario y que, en esta oportunidad, coincide con el lunes 2 de noviembre. A partir de esa circunstancia, la Corte de Justicia resolvió aplicar la medida prevista para la jornada, con los alcances expresamente establecidos en la disposición.

La medida se fundamenta en la Acordada N.º 4714/2024

La decisión adoptada por la Corte de Justicia tiene como fundamento lo dispuesto en el Anexo I de la Acordada N.º 4714/2024. Ese instrumento constituye la referencia normativa citada para establecer el asueto judicial correspondiente al Día de los Fieles Difuntos.

La medida contempla dos aspectos centrales: la declaración de asueto para el lunes 2 de noviembre y la suspensión de los términos procesales durante esa jornada. Ambos puntos forman parte de la disposición que deberá regir en todas las circunscripciones judiciales de la provincia.

En consecuencia, el alcance de la resolución no queda limitado a una dependencia o jurisdicción específica, sino que comprende a la totalidad de las circunscripciones judiciales de Catamarca, según lo establecido por el máximo tribunal provincial.

Suspensión de los términos procesales

Uno de los puntos principales de la decisión es la suspensión de los términos procesales durante el día del asueto. Esto significa que los plazos procesales quedarán suspendidos en todas las circunscripciones judiciales de la provincia durante la jornada del lunes 2 de noviembre.

La disposición vincula esta suspensión con el asueto establecido por la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos y con el marco normativo previsto en el Anexo I de la Acordada N.º 4714/2024.

De esta manera, la Corte de Justicia definió el alcance de la medida para esa fecha, con aplicación en todo el ámbito judicial provincial.