Catamarca: ocho adolescentes demorados tras causar destrozos y atacar a la policía

A las 07:30 de la mañana de hoy, un requerimiento emitido por el SAE-911 puso en marcha un procedimiento que derivaría en un hecho de significativa preocupación para la comunidad del barrio San Antonio Sur. En respuesta a la alerta, numerarios de la Comisaría Novena se trasladaron hasta la Plaza Raúl Contreras, punto señalado como escenario de disturbios.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron una situación que rápidamente escaló en tensión: un grupo de personas del sexo masculino se encontraba causando daños en el espacio público. La plaza, concebida como ámbito de encuentro y recreación, se vio así convertida en epicentro de un accionar violento que atentaba contra el patrimonio comunitario.

Escalada de violencia y reacción inmediata

La presencia de la unidad móvil no logró disuadir a los involucrados. Por el contrario, según se desprende del informe, los individuos reaccionaron de forma hostil, comenzando a arrojar elementos contundentes contra los uniformados. Este accionar no solo implicó un agravamiento del hecho inicial —los daños materiales—, sino que añadió un componente de agresión directa hacia la autoridad policial.

Tras este episodio, el grupo emprendió la huida, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en las inmediaciones. La rápida reacción de los efectivos permitió desplegar recorridos preventivos en la zona, con el objetivo de identificar y localizar a los presuntos responsables.

Localización y demora de los sospechosos

El procedimiento tuvo un desenlace concreto en el patio de una vivienda ubicada en la manzana "O" del mismo barrio, propiedad de una mujer de 39 años. Allí, los uniformados lograron dar con un grupo de adolescentes que coincidían con las características de los autores del hecho.

En ese lugar, se procedió a la demora de ocho adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 años. Todos ellos fueron señalados como presuntos autores de los daños y de la agresión con elementos contundentes.

El operativo se desarrolló sin que se informaran nuevos incidentes, consolidando así una intervención que, si bien respondió a un episodio violento, logró ser contenida dentro de los parámetros de actuación establecidos.

Intervención judicial y medidas dispuestas

Una vez concretada la demora, los jóvenes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, organismo competente en este tipo de casos que involucran a menores de edad.

Desde dicha fiscalía se indicaron las medidas a cumplimentar, dando inicio al proceso correspondiente para determinar responsabilidades y avanzar en las actuaciones judiciales pertinentes.