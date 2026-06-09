Catamarca: un oficial salvó la vida de un bebé que se broncoaspiró

En la noche de ayer, a las 22:40, un episodio crítico se presentó en la Comisaría Octava. Un hombre de 36 años llegó desesperado, portando en brazos a su hijo de apenas 1 año de vida, solicitando ayuda inmediata. Según relató el progenitor, el menor había broncoaspirado, lo que implicaba que un objeto o alimento había ingresado a sus vías respiratorias, generando una situación de alto riesgo vital.

El ambiente en la comisaría se transformó rápidamente en un escenario de tensión. La gravedad de la situación quedó de manifiesto cuando el oficial de guardia, Alan Fanin, observó que el bebé presentaba obstrucción de las vías respiratorias y pocos signos vitales, indicadores claros de que cada segundo contaba.

Actuación decisiva del oficial

Consciente de la urgencia, el Oficial Principal Alan Fanin no dudó en intervenir directamente. Ante la imposibilidad de realizar maniobras de asistencia médica avanzadas en la comisaría, Fanin ascendió al vehículo particular en el que el padre había llegado, llevando al niño consigo durante el traslado.

Durante el recorrido, el oficial aplicó maniobras de Heimlich, técnica de emergencia destinada a liberar las vías respiratorias en casos de obstrucción. La acción rápida y precisa de Fanin permitió que el bebé reaccionara ante el estímulo y se lograra una estabilización temporal, asegurando que pudiera continuar con vida hasta recibir asistencia médica especializada.

Traslado al Hospital de Niños Eva Perón

El destino del traslado fue el Hospital de Niños Eva Perón, donde los facultativos médicos continuaron la intervención iniciada por el oficial. Gracias a la combinación de la respuesta inmediata de la policía y la atención hospitalaria profesional, el niño quedó fuera de peligro, según confirmaron los médicos que lo recibieron.

Este caso subraya la importancia de la formación en primeros auxilios para personal policial y civil, y demuestra cómo la acción coordinada y rápida ante una emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.