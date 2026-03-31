Catamarca: operativo policial deja seis personas arrestadas y motocicletas secuestradas

Un importante operativo integral de seguridad se desarrolló en distintos sectores de la provincia, abarcando tanto la Capital como localidades del interior, con la participación de efectivos de múltiples dependencias policiales.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de las Seccionales Primera, Tercera y Décima de la Capital, junto a efectivos de Fiambalá (departamento Tinogasta), San Antonio y la Departamental Fray Mamerto Esquiú, quienes actuaron de manera coordinada con los Grupos Especiales de la institución.

La intervención consistió en una combinación de acciones preventivas y de control vehiculares, identificación de personas y recorridos preventivos en puntos estratégicos.

Este despliegue simultáneo permitió abarcar diferentes jurisdicciones, reforzando la presencia policial y la vigilancia en zonas consideradas clave.

Arrestos, aprehensiones y secuestro de motocicletas

Al finalizar el operativo, las autoridades informaron un balance con múltiples intervenciones, tanto en materia contravencional como penal.

Los principales resultados fueron:

Cuatro (04) personas del sexo masculino, mayores de edad, arrestadas

Dos personas aprehendidas en procedimientos específicos

Quince (15) motocicletas secuestradas

En el caso de los rodados, se trató de motocicletas de distintas marcas y cilindradas, cuyos conductores habrían infringido lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

Tras labrarse las correspondientes actas de infracción, los vehículos fueron remitidos a las dependencias policiales para las actuaciones de rigor.

Procedimiento en la zona sur de la Capital

Uno de los episodios más relevantes del operativo tuvo lugar en la calle Manuel Pedraza S/N°, donde numerarios de la Comisaría Décima detectaron una situación irregular en la vía pública.

Según lo informado, los efectivos observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., empujando a otro sujeto que se desplazaba en una Zanella ZB 110 cc., de color negro.

Al advertir la presencia policial, el conductor de la motocicleta de mayor cilindrada emprendió la huida, logrando evadir a los uniformados y siendo perdido de vista.

En tanto, el otro individuo, identificado con el apellido Villafañez (18), fue aprehendido a los pocos metros, mientras que el rodado en el que se movilizaba fue incautado en el lugar.

Barrio La Rivera

Minutos después, y en continuidad con el mismo procedimiento, los efectivos se trasladaron al barrio La Rivera, donde lograron ubicar al segundo implicado en el hecho. Allí, los uniformados procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Romero (21), quien también se encontraba vinculado a la situación detectada previamente.

Durante este procedimiento, el vehículo en el que se conducía el joven fue secuestrado, ampliando así el número de rodados incautados en el marco del operativo general.

En ese mismo contexto, los policías también demoraron a una adolescente de 16 años de edad, quien habría entorpecido la intervención policial, sumando un nuevo episodio dentro de la secuencia de actuaciones desplegadas.