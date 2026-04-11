Catamarca: operativo de seguridad y cortes de tránsito por el Rally en Valle Viejo

La Jefatura de Policía, a través de la División Seguridad en Espectáculos Deportivos, diagramó un operativo especial por la "1° Fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally", que se disputará hoy y mañana en Valle Viejo.

El lanzamiento de la competencia será este sábado desde las 14:00 en el sector Ruta I - Costanera. Durante ambas jornadas, efectivos policiales y personal de Tránsito Municipal implementarán cortes en distintas arterias del departamento.

Tramos y cortes previstos

El primer tramo comprenderá el recorrido desde el Parque de Asistencia (Anfiteatro de Valle Viejo), continuando por Plaza El Aborigen y las calles Higinio Russo, Joaquín Acuña, Juan Alfonso Carrizo y Los Diaguitas, hasta el inicio del primer tramo de competencia.

El segundo tramo abarcará Camino de la Virgen, Callejón Los Agüero, Avenida Presidente Castillo y Ruta Nacional N° 38, hasta el Parque de Asistencia.

Para el domingo 12 de abril, la Etapa N° 2 se desarrollará en el sector Antapoca - Río del Valle. Desde las 09:03 se correrá el tercer tramo, desde el Parque de Asistencia por Ruta Nacional N° 38 y Avenida de Circunvalación hasta la Estación de Servicio Shell.

El cuarto tramo se extenderá desde el final del sector Antapoca - Río del Valle por Ruta Nacional N° 38, Rotonda Los Plateados, Avenida de Circunvalación, avenida Juan Chelemín, Rotonda Predio San Lorenzo de Alem y Costanera Río del Valle, hasta Camino de la Virgen.

El quinto y último tramo de la competencia comprenderá el sector urbano de las calles Los Diaguitas, Juan Alfonso Carrizo, Joaquín Acuña, Higinio Russo y Plaza El Aborigen, hasta el Parque de Asistencia.

Las autoridades recomendaron al público evitar circular por los sectores afectados y respetar las indicaciones del personal dispuesto en el operativo de seguridad.