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Catamarca: operativo de seguridad y cortes de tránsito por el Rally en Valle Viejo

La Policía y Tránsito Municipal desplegarán un dispositivo especial por la primera fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally. Recomiendan evitar circular por los sectores afectados.

11 Abril de 2026 14.58

La Jefatura de Policía, a través de la División Seguridad en Espectáculos Deportivos, diagramó un operativo especial por la "1° Fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally", que se disputará hoy y mañana en Valle Viejo.

El lanzamiento de la competencia será este sábado desde las 14:00 en el sector Ruta I - Costanera. Durante ambas jornadas, efectivos policiales y personal de Tránsito Municipal implementarán cortes en distintas arterias del departamento.

Tramos y cortes previstos
El primer tramo comprenderá el recorrido desde el Parque de Asistencia (Anfiteatro de Valle Viejo), continuando por Plaza El Aborigen y las calles Higinio Russo, Joaquín Acuña, Juan Alfonso Carrizo y Los Diaguitas, hasta el inicio del primer tramo de competencia.

El segundo tramo abarcará Camino de la Virgen, Callejón Los Agüero, Avenida Presidente Castillo y Ruta Nacional N° 38, hasta el Parque de Asistencia.

Para el domingo 12 de abril, la Etapa N° 2 se desarrollará en el sector Antapoca - Río del Valle. Desde las 09:03 se correrá el tercer tramo, desde el Parque de Asistencia por Ruta Nacional N° 38 y Avenida de Circunvalación hasta la Estación de Servicio Shell.

El cuarto tramo se extenderá desde el final del sector Antapoca - Río del Valle por Ruta Nacional N° 38, Rotonda Los Plateados, Avenida de Circunvalación, avenida Juan Chelemín, Rotonda Predio San Lorenzo de Alem y Costanera Río del Valle, hasta Camino de la Virgen.

El quinto y último tramo de la competencia comprenderá el sector urbano de las calles Los Diaguitas, Juan Alfonso Carrizo, Joaquín Acuña, Higinio Russo y Plaza El Aborigen, hasta el Parque de Asistencia.

Las autoridades recomendaron al público evitar circular por los sectores afectados y respetar las indicaciones del personal dispuesto en el operativo de seguridad.

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Catamarca Rally Valle Viejo

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