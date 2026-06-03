Catamarca: recuperan elementos sustraídos en el sur de la Capital

La tarea preventiva que desarrollan diariamente los efectivos policiales en distintos sectores de la Capital volvió a arrojar resultados concretos en materia de prevención y esclarecimiento de hechos delictivos. En esta oportunidad, el procedimiento tuvo lugar en el sector sur de la ciudad, donde numerarios de la Comisaría Novena lograron recuperar elementos que habrían sido sustraídos y aprehender a un joven señalado como presunto autor del delito.

El procedimiento se llevó a cabo mientras los uniformados realizaban recorridos preventivos por la calle Juan Carlos Dávalos, en el tramo comprendido entre las calles Jorge Alemán y Virgilio Villafañe, en el barrio Acuña Isí. En el marco de esas tareas de control y vigilancia, los efectivos interceptaron a un joven sobre quien posteriormente se realizaron averiguaciones vinculadas a elementos que llevaba entre sus pertenencias.

El hallazgo de los elementos

De acuerdo con la información proporcionada, los policías procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Puentes, de 25 años de edad. Tras realizarle un palpado superficial, los efectivos habrían encontrado entre sus prendas de vestir diversos elementos de iluminación cuya procedencia despertó sospechas.

Entre los objetos hallados se encontraban:

Dos focos Led.

Un foco Led de 20 Q.

Un foco Led de 40 Q.

Una lámpara Led R7S.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron las averiguaciones correspondientes con el objetivo de determinar el origen de dichos elementos y establecer si guardaban relación con algún hecho ilícito denunciado en la zona.

Las tareas investigativas realizadas en el lugar permitieron constatar que los elementos encontrados serían producto de un hecho ilícito perpetrado durante las primeras horas de la jornada. Como consecuencia de ello, los objetos fueron inmediatamente incautados para quedar a disposición de las actuaciones correspondientes.

Una rápida intervención policial

El procedimiento se desarrolló en el marco de los recorridos preventivos que habitualmente realiza el personal policial en distintos barrios de la ciudad. La presencia de los efectivos en la vía pública permitió detectar la situación y actuar de manera inmediata, lo que derivó tanto en la recuperación de los elementos sustraídos como en la aprehensión del presunto responsable.

La actuación policial incluyó la identificación del sospechoso, el control de los objetos que transportaba y las posteriores averiguaciones que permitieron vincular los elementos recuperados con un ilícito ocurrido horas antes.

La rápida secuencia de acciones resultó clave para evitar que los objetos desaparecieran del circuito de investigación y para poner a disposición de la Justicia a la persona señalada como presunto autor del hecho.

Intervención judicial

Una vez concluido el procedimiento en la vía pública, el joven aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.

Posteriormente, Puentes fue alojado en la seccional y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que tomó intervención en el caso.

Desde la Fiscalía se impartieron las medidas procesales a seguir en relación con el hecho investigado, mientras continúan las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del ilícito y la situación procesal del presunto autor.