Policía la salvó la vida a un abuelo de 71 años en El Rodeo

La rápida respuesta de efectivos policiales del departamento Ambato fue determinante para salvar la vida de un hombre de 71 años que sufrió una grave descompensación en la localidad de El Rodeo. El hecho puso de manifiesto la importancia de la coordinación entre los servicios de emergencia, el accionar policial y el sistema de salud ante situaciones críticas que requieren una intervención inmediata.

De acuerdo con la información suministrada, la emergencia fue reportada a través del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), desde donde se alertó a efectivos de la Comisaría de El Rodeo sobre la situación de un septuagenario que se encontraba descompensado y con escasos signos vitales.

El episodio ocurrió en la esquina de las calles Las Dalias y Las Hortensias, en la localidad de El Rodeo. Ante la gravedad del cuadro informado, personal policial se dirigió rápidamente al lugar para brindar asistencia.

Al arribar al sitio, el Oficial Ayudante Enzo Exequiel Díaz evaluó la situación y dispuso el traslado urgente del hombre hacia el hospital local. Para ello, el septuagenario fue ascendido a la unidad móvil policial junto a dos familiares mayores de edad que lo acompañaron durante el recorrido.

Una intervención decisiva

La situación demandaba una respuesta inmediata debido al delicado estado de salud que presentaba el hombre. Mientras se realizaba el traslado hacia el centro de salud, el Oficial Ayudante Enzo Exequiel Díaz llevó adelante maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de mantener los signos vitales del paciente y revertir la emergencia. La intervención resultó fundamental. Durante el trayecto, las maniobras practicadas por el numerario policial lograron que el septuagenario reaccionara, generando una mejora que permitió llegar al hospital local con signos de recuperación.

La actuación del efectivo fue clave en un momento crítico, ya que el paciente presentaba un cuadro de extrema gravedad y requería asistencia inmediata hasta poder ser atendido por profesionales de la salud.

Una vez arribados al nosocomio de la localidad, el hombre fue recibido por el personal médico de guardia, que continuó con las tareas de asistencia y atención necesarias para estabilizar su estado de salud. Tras las primeras intervenciones médicas y luego de lograr estabilizar al paciente, los profesionales determinaron su derivación a un sanatorio privado de la Ciudad Capital, donde quedó internado en observación para continuar con los controles y cuidados correspondientes.

Según se informó, el hombre permanece fuera de peligro, una condición que fue posible gracias a la rápida secuencia de acciones desplegadas desde el momento de la alerta recibida a través del SAE-911 hasta la atención especializada brindada en los centros de salud.

Coordinación entre emergencias, policía y salud

El episodio registrado en El Rodeo reflejó la importancia de la articulación entre los distintos organismos que intervienen ante situaciones de emergencia. La comunicación realizada mediante el SAE-911 permitió activar rápidamente el protocolo de asistencia, mientras que la presencia inmediata de los efectivos policiales posibilitó el traslado urgente del paciente.

La secuencia de hechos culminó con un resultado positivo para el septuagenario, cuya vida pudo ser preservada gracias a una intervención oportuna y a la asistencia brindada en cada una de las etapas de la emergencia.