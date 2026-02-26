Catamarca: otorgan probation a un hombre imputado por hurto y amenazas

La Cámara Penal N°3 otorgó la suspensión del juicio a prueba (probation) a un hombre imputado por hurto simple en grado de tentativa, calificado por escalamiento, y amenazas simples, en concurso real y en calidad de autor. La audiencia contó con la participación del representante del Ministerio Público, Miguel Mauvecin, y con la asistencia de un abogado particular para el imputado. La decisión fue homologada por el juez de la misma Cámara, Jorge Palacios.

Durante la audiencia, el fiscal manifestó su conformidad con la concesión de la Probation, considerando que se cumplían los requisitos legales:

Los delitos imputados permiten la condena condicional.

El imputado no registra impedimentos formales.

Se ofreció una reparación económica a las víctimas.

Desde el Ministerio Público se destacó que esta medida alternativa permite evitar el juicio oral bajo condiciones estrictas y con control judicial, asegurando un seguimiento del imputado sin la necesidad de un proceso completo.

La postura de la defensa

La defensa del imputado solicitó la suspensión del juicio a prueba como vía de resolución alternativa, resaltando la voluntad de reparar el daño y de cumplir reglas de conducta. Según el abogado, la medida es proporcional a la entidad de los hechos y permite evitar una respuesta penal más gravosa, ajustada al marco legal previsto.

Condiciones y obligaciones del imputado

El juez Palacios homologó el acuerdo y concedió la Probation por un plazo de un año, señalando que se encontraban reunidos los requisitos del Código Penal y que la propuesta incluía pautas concretas orientadas a reparación y prevención de nuevos hechos.

Las condiciones impuestas al imputado incluyen:

Observar las reglas de conducta fijadas por el tribunal.

Abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Resarcir económicamente a las víctimas.

Prestar servicios comunitarios en el Hospital San Juan Bautista, una vez por semana durante tres horas.

El incumplimiento de estas reglas puede derivar en la revocación del beneficio y la reanudación del proceso penal.

Contexto del hecho

Según la imputación, el 25 de abril de 2025, antes de las 21:00, Juan Gonzalo Vega ingresó al patio trasero de una vivienda en el barrio Malvinas Argentinas con la intención de apoderarse de elementos. La tentativa de hurto no se concretó, ya que fue sorprendido por los moradores.

El imputado huyó por paredes y techos linderos, pero fue aprehendido por un vecino. Al día siguiente, 26 de abril de 2025, mientras permanecía reducido, habría amenazado a una de las víctimas, manifestando que regresaría a su domicilio y que "iba a cobrar", generándole temor a la persona afectada.

Estas conductas fueron calificadas legalmente como:

Hurto simple en grado de tentativa, calificado por escalamiento.

Amenazas simples, en concurso real y en calidad de autor.