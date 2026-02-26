Secuestran en Catamarca dispositivos vinculados a estafas virtuales en otras provincias

Este jueves, en el marco de tareas específicas de su especialidad y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 7, efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, dependientes del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5), llevaron adelante un operativo que culminó con la materialización de dos registros domiciliarios simultáneos en distintos puntos del Valle Central.

El procedimiento contó con la participación conjunta de la División Informática y de sumariantes de las Unidades Judiciales N° 8 y N° 10, en un despliegue coordinado que evidencia la articulación entre las distintas áreas técnicas y judiciales involucradas en la investigación.

La intervención respondió a una causa vinculada a hechos ilícitos que tuvieron como damnificadas a personas oriundas de las provincias de Neuquén y Buenos Aires, lo que da cuenta de la dimensión interjurisdiccional de los episodios investigados.

Los domicilios allanados

Los registros domiciliarios se realizaron en dos viviendas ubicadas en puntos estratégicos:

Calle Cabo María Castro, entre 22 de Abril y Los Promesantes, en el Barrio 50 vv. Norte de la Capital.

Calle Monseñor Oviedo, entre Tristán Lobos y Bernardino Ahumada, en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo.

Ambos procedimientos fueron ejecutados conforme a las medidas dispuestas por la Justicia interviniente, en cumplimiento estricto de las órdenes emanadas de la Fiscalía de Instrucción N° 7. La actuación simultánea en dos jurisdicciones refuerza la hipótesis de una posible conexión operativa entre los domicilios investigados.

Elementos secuestrados

Durante los registros, los investigadores procedieron al secuestro de distintos dispositivos electrónicos y soportes digitales que estarían vinculados a los hechos ilícitos bajo investigación.

Los elementos incautados fueron:

Dos (02) teléfonos celulares marca Samsung.

Una (01) tarjeta Micro SD marca Maxell de 16 GB de almacenamiento.

Una (01) tarjeta de memoria marca Verbatim micro SD de 16 GB de almacenamiento.

El secuestro de estos dispositivos resulta central en causas vinculadas a ciberdelitos, ya que constituyen posibles fuentes de almacenamiento de información, comunicaciones y registros digitales relevantes para el avance de la pesquisa.

Intervención pericial y cadena investigativa

Tras la incautación de los dispositivos, se dio intervención a Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes tendrán a su cargo el análisis técnico del material secuestrado. Este paso es clave para determinar la existencia de información que permita establecer responsabilidades o reconstruir las maniobras investigadas.

La actuación pericial se enmarca dentro de los protocolos habituales en investigaciones de esta naturaleza, donde la evidencia digital requiere un tratamiento especializado para preservar su integridad y validez judicial.

De todo lo acontecido tomó conocimiento la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a adoptar en función de los resultados obtenidos durante los procedimientos. La coordinación entre el área investigativa y el órgano judicial constituye un eje central para el avance ordenado de la causa.

Investigación con alcance interprovincial

Un aspecto relevante del caso es que los hechos ilícitos investigados habrían tenido como damnificadas a personas oriundas de las provincias de Neuquén y Buenos Aires. Este dato no solo amplía el alcance territorial del expediente, sino que también subraya la complejidad de las maniobras bajo análisis.

La posible vinculación de los dispositivos secuestrados con hechos que afectaron a víctimas de distintas provincias refuerza la importancia del trabajo especializado de la División Ciberdelitos y de la División Informática, áreas que actúan frente a modalidades delictivas que trascienden límites geográficos.