Naufragio frente a las costas de Río Negro: intenso operativo para hallar a un tripulante desaparecido

Una jornada de extrema tensión se vive en las aguas del litoral rionegrino tras confirmarse el hundimiento de un barco pesquero en la zona del Golfo San Matías. El siniestro ocurrió frente a las costas de San Antonio Oeste, dejando como saldo un operativo de emergencia a gran escala debido a la desaparición de uno de los trabajadores del mar. El incidente tuvo lugar mientras la embarcación siniestrada, el "Heleno A", realizaba una travesía junto a otra unidad, el "Marina Z", navegando en modalidad de convoy desde el muelle local con destino final en el puerto de Quequén, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los reportes oficiales, fue durante el tránsito por las aguas rionegrinas que el "Heleno A" sufrió un accidente que derivó en su hundimiento inmediato. Ante la gravedad de la situación, el "Marina Z", que escoltaba la navegación y operaba como apoyo, emitió el aviso de alerta a las autoridades de manera urgente. La Prefectura Naval Argentina, en su rol de Autoridad Marítima, activó de manera automática el protocolo SAR (Búsqueda y Rescate) por persona desaparecida, movilizando una flota de recursos técnicos y humanos hacia las coordenadas precisas del naufragio para iniciar las tareas de salvamento.

Despliegue técnico y medios de búsqueda en la zona

La magnitud del operativo coordinado por la Prefectura Naval Argentina busca cubrir cada área posible del siniestro mediante el uso de tecnología aérea y marítima de última generación. Las tareas de rastrillaje son constantes y se ven reforzadas por unidades que han convergido desde distintos puntos estratégicos de la región patagónica. Entre los activos principales que operan en el lugar se destaca el guardacostas GC-69 "Río Paraná", unidad que realiza un rastrillaje sistemático de la superficie en la zona del accidente, acompañado de cerca por un buque pesquero que operaba en las inmediaciones y se sumó voluntariamente a las tareas de asistencia tras conocerse la emergencia.

A este esfuerzo marítimo se han sumado aeronaves institucionales que brindan una perspectiva fundamental desde el aire. Un avión especializado despegó desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia para realizar barridos visuales de largo alcance, mientras que un helicóptero efectúa sobrevuelos constantes en sectores delimitados del Golfo San Matías para detectar cualquier indicio en el agua. Asimismo, la autoridad ordenó el desplazamiento inmediato del guardacostas GV-26 "Thompson" con el objetivo de robustecer las capacidades operativas en el área y garantizar que el patrullaje no cese durante el tiempo que dure la búsqueda del tripulante.

Rescate de sobrevivientes y estado de la tripulación

A pesar de la angustia por la persona que aún no ha sido localizada, las maniobras iniciales de rescate permitieron poner a salvo a una parte importante de la dotación que se encontraba a bordo del "Heleno A". Estos tripulantes, que lograron ser rescatados con vida tras el naufragio, fueron desembarcados en el Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A., el cual sirvió como punto de recepción para las unidades de emergencia apostadas en tierra firme.

Una vez en el puerto, el personal de salud procedió al traslado inmediato de los marineros a un centro asistencial para su correspondiente evaluación médica. Los informes oficiales emitidos por la Prefectura confirman que todos los sobrevivientes se encuentran en buen estado de salud, habiendo superado el trauma inicial del hundimiento sin mayores complicaciones físicas. La atención ahora se centra exclusivamente en el bienestar de los rescatados y en el apoyo a las familias mientras las fuerzas de seguridad continúan con la labor pendiente en el mar.

Estado actual de la búsqueda en el litoral rionegrino

A medida que pasan las horas, la condición de la búsqueda se mantiene en carácter de pendiente, dada la falta de indicios sobre el paradero del hombre desaparecido. La Prefectura Naval Argentina ha ratificado que mantiene el despliegue de sus medios marítimos y aéreos sin interrupciones, analizando las corrientes marinas y las condiciones de navegabilidad para optimizar el rastrillaje en superficie. El centro de operaciones monitorea el desarrollo de los acontecimientos desde San Antonio Oeste, coordinando cada movimiento de los guardacostas y las aeronaves para agotar todas las posibilidades de hallazgo en el área de influencia del siniestro.

La comunidad portuaria local sigue con profunda preocupación el devenir de las tareas SAR, mientras el sistema de seguridad marítima nacional enfoca todos sus recursos en intentar dar con el tripulante. La prioridad absoluta de la Autoridad Marítima sigue siendo la localización de la persona desaparecida, manteniendo la vigencia del operativo en una zona donde la inmensidad del Golfo San Matías impone desafíos constantes a los equipos de búsqueda y rescate.