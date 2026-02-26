Grave accidente en una obra privada: un joven permanece en estado delicado

En una jornada marcada por la tragedia en el sector de la construcción, un grave accidente laboral ha conmocionado a la comunidad local. El incidente tuvo lugar en una obra en proceso de edificación, donde las medidas de seguridad y los factores externos están bajo la lupa de las autoridades competentes tras el colapso de una estructura que impactó directamente sobre un trabajador que cumplía sus tareas en el sitio.

El joven afectado por este lamentable hecho fue identificado como Crocco Sartarelli Jordan Amiel, de 25 años de edad. Según los informes preliminares, el operario se encontraba desempeñando sus labores habituales en una obra en construcción situada específicamente en el domicilio sito en Loteo Agüero. Por causas que actualmente se intentan establecer y que son materia de una rigurosa investigación, una pared se desplomó sobre su integridad física, provocándole lesiones de extrema gravedad de forma inmediata.

Estado de salud y traslado de urgencia al nosocomio

La violencia del impacto derivó en que el joven sufriera heridas de consideración que requirieron asistencia médica urgente. El parte médico inicial y la primera atención en el lugar del derrumbe confirmaron que Sartarelli presentaba un cuadro de politraumatismo de tórax. Ante la complejidad de su cuadro clínico, se procedió a su traslado de urgencia hacia el Hospital San Juan Bautista (H.S.J.B), donde se informó que el paciente ingresó y permanece actualmente en estado delicado bajo observación constante.

Intervención judicial y peritajes en la propiedad

La propiedad donde se desarrollaban las tareas de construcción pertenece a la familia Paulero. Tras producirse el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos legales de rigor para determinar las condiciones estructurales de la obra. En el hecho tomó intervención directa la Unidad Judicial N°10 (UJN10), cuyo personal especializado realizó las pericias correspondientes en el predio del Loteo Agüero con el objetivo de resguardar las pruebas y esclarecer la mecánica exacta del derrumbe.