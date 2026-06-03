Catamarca participa en una cumbre internacional de ciberseguridad

La provincia de Catamarca participa de la White Hat Conference 2026, una cumbre internacional de ciberseguridad que se desarrolla en el Sheraton Mendoza Hotel y que reúne a expertos, investigadores y profesionales vinculados a la prevención y el combate de los delitos informáticos. La actividad se extiende hasta hoy y constituye un espacio de intercambio técnico y estratégico orientado a fortalecer las capacidades de respuesta frente a las amenazas que surgen en el entorno digital.

La representación catamarqueña está integrada por miembros de la División Ciberdelitos D-5 de la Policía de Catamarca y del Ministerio Público Fiscal, quienes forman parte de las jornadas de capacitación, actualización y debate junto a especialistas provenientes de distintos países.

La participación de la provincia en este encuentro internacional se enmarca en las acciones orientadas a fortalecer las herramientas de prevención e investigación vinculadas al ciberdelito, un fenómeno que exige respuestas cada vez más especializadas y coordinadas debido a la complejidad y constante evolución de las amenazas digitales.

Participación de especialistas de más de 15 países

La White Hat Conference 2026 es organizada por Cliclex y Boston University, instituciones que convocaron a hackers éticos, investigadores y especialistas en ciberseguridad provenientes de más de 15 países. El objetivo central de la conferencia es generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias que permita avanzar en la actualización de protocolos de investigación y en el análisis de los nuevos escenarios que plantea el delito digital.

Durante las jornadas de trabajo, los participantes comparten herramientas, metodologías y estrategias destinadas a fortalecer la detección de amenazas y mejorar las capacidades de respuesta frente a incidentes informáticos.

Entre los principales ejes abordados durante la conferencia se destacan:

• Intercambio de conocimientos entre especialistas internacionales.

• Actualización de protocolos de investigación vinculados al ciberdelito.

• Debate sobre los nuevos desafíos que plantea el delito digital.

• Desarrollo de estrategias de prevención y respuesta ante incidentes informáticos.

• Fortalecimiento de la cooperación entre organismos y equipos especializados.

La diversidad de perfiles profesionales y la participación de representantes de distintos países convierten al encuentro en un ámbito de referencia para el análisis de las problemáticas actuales relacionadas con la seguridad digital.

La delegación catamarqueña en la conferencia

La provincia está representada por funcionarios y especialistas vinculados a la investigación y persecución de delitos informáticos. Por parte del Ministerio Público Fiscal participan:

• El fiscal General Alejandro Agustín Gober.

• El secretario de la Fiscalía N.º 7 de Ciberdelitos, Carlos María Avellaneda.

En representación de la División Ciberdelitos D-5 de la Policía de Catamarca asisten:

• El comisario inspector Rigoberto Páez.

• El subcomisario Carlos Damián Zurita.

La presencia de estos funcionarios y especialistas permite que Catamarca forme parte de los espacios de actualización técnica y análisis que se desarrollan durante la conferencia, incorporando experiencias y conocimientos vinculados a las nuevas modalidades delictivas que se registran en el ámbito digital.

Ejercicios prácticos para medir capacidades de respuesta

Uno de los aspectos centrales de la White Hat Conference 2026 es la realización de actividades prácticas orientadas a evaluar y fortalecer las capacidades de los equipos participantes. En ese contexto, equipos técnicos de Argentina y de distintos países compiten en un ejercicio práctico de ciberseguridad diseñado para poner a prueba conocimientos y habilidades en escenarios vinculados al cibercrimen.

La actividad está enfocada en evaluar capacidades relacionadas con:

• La detección de vulnerabilidades.

• El análisis de amenazas informáticas.

• La respuesta ante incidentes de ciberdelito.

Estos ejercicios permiten recrear situaciones reales y constituyen una herramienta de entrenamiento para quienes trabajan en la prevención, investigación y respuesta frente a delitos cometidos mediante el uso de tecnologías digitales.

Conocimiento, cooperación y anticipación frente al ciberdelito

La participación de Catamarca en este encuentro internacional refleja la importancia que adquiere la capacitación permanente en un contexto donde las amenazas digitales presentan desafíos cada vez más complejos. Desde la organización de la conferencia y los organismos participantes se destaca que la prevención del ciberdelito requiere la combinación de tres elementos fundamentales: conocimiento, cooperación internacional y capacidad de anticipación.

En ese marco, la Policía de Catamarca reafirmó su compromiso de continuar incorporando tecnología, capacitación especializada y nuevas herramientas destinadas a fortalecer la prevención y la investigación de delitos informáticos.

La presencia de representantes provinciales en la White Hat Conference 2026 forma parte de ese proceso de actualización permanente que busca consolidar capacidades técnicas y operativas frente a los desafíos que plantea el entorno digital. A través de la participación en espacios de intercambio internacional, la provincia avanza en la incorporación de conocimientos y experiencias que contribuyen a mejorar las estrategias de protección y respuesta, con el objetivo de brindar mayores herramientas para la seguridad de los catamarqueños también en el ámbito digital.