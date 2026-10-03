Catamarca participó de un encuentro federal para debatir los desafíos del sistema penitenciario

Catamarca participó del Encuentro 2026 del Consejo Federal Penitenciario (COFEPE) y del Consejo Asesor Federal sobre Formación Policial y Penitenciaria (CAFFoPP), en su capítulo penitenciario, que se desarrolló los días 1 y 2 de octubre en una sede federal.

En representación de la provincia asistieron el Servicio Penitenciario Provincial y la Dirección de Formación y Capacitación Profesional, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia.

Durante las dos jornadas, las delegaciones de todo el país trabajaron sobre una agenda centrada en los desafíos actuales del sistema penitenciario y la profesionalización del personal.

Los principales ejes del encuentro

Entre los temas abordados se destacaron:

La presentación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

El análisis del régimen laboral en contextos de encierro en establecimientos federales.

Una mesa de trabajo sobre capacitación penitenciaria.

La oferta de formación profesional y la articulación académica entre las provincias.

La participación de Catamarca en este tipo de instancias federales apunta a fortalecer la capacitación del personal, facilitar el intercambio de experiencias de gestión y unificar criterios de trabajo con los demás servicios penitenciarios del país.

Las jornadas también buscaron consolidar el trabajo articulado entre las provincias y su compromiso con la construcción de un sistema penitenciario más profesional, humano y seguro.