Catamarca participó de un encuentro federal para debatir los desafíos del sistema penitenciario

Catamarca participó del Encuentro 2026 del Consejo Federal Penitenciario (COFEPE) y del Consejo Asesor Federal sobre Formación Policial y Penitenciaria (CAFFoPP), en su capítulo penitenciario, que se desarrolló los días 1 y 2 de octubre en una sede federal.
En representación de la provincia asistieron el Servicio Penitenciario Provincial y la Dirección de Formación y Capacitación Profesional, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia.
Durante las dos jornadas, las delegaciones de todo el país trabajaron sobre una agenda centrada en los desafíos actuales del sistema penitenciario y la profesionalización del personal.
Los principales ejes del encuentro
Entre los temas abordados se destacaron:
- La presentación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.
- El análisis del régimen laboral en contextos de encierro en establecimientos federales.
- Una mesa de trabajo sobre capacitación penitenciaria.
- La oferta de formación profesional y la articulación académica entre las provincias.
La participación de Catamarca en este tipo de instancias federales apunta a fortalecer la capacitación del personal, facilitar el intercambio de experiencias de gestión y unificar criterios de trabajo con los demás servicios penitenciarios del país.
Las jornadas también buscaron consolidar el trabajo articulado entre las provincias y su compromiso con la construcción de un sistema penitenciario más profesional, humano y seguro.