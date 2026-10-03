Catamarca: detuvieron a un hombre acusado de robarle a su prima en Parque Norte

Durante la noche, efectivos de la Seccional Séptima intervinieron ante una denuncia por un presunto robo ocurrido en una vivienda de la Manzana "X" del barrio Parque Norte, en la Capital de Catamarca.

Los policías se entrevistaron con una mujer de 29 años, quien manifestó que, horas antes, su primo había ingresado a su domicilio y cometido un ilícito.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor, un hombre de apellido Pinto, de 33 años.

El individuo fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

En tanto, la damnificada fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 7.