Catamarca: un incendio forestal en Los Nacimientos provocó daños en una vivienda

Un incendio forestal de grandes dimensiones afectó a la localidad de Los Nacimientos, en el departamento Belén, y provocó daños en una vivienda. El operativo de emergencia se extendió desde la tarde del día anterior hasta las 3 de la madrugada de este sábado.

El fuego avanzó a lo largo de aproximadamente dos kilómetros, en una zona cercana a la población, lo que generó preocupación por la proximidad de las llamas a las viviendas.

Debido a la velocidad de propagación del incendio, las tareas para controlar el siniestro resultaron complejas. Sin embargo, el trabajo coordinado de los equipos de emergencia permitió extinguir el fuego durante la madrugada.

En el operativo participaron seis dotaciones de bomberos y brigadistas de distintos puntos de la región.

Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Belén, Hualfín, Alumbrera y Santa María, junto con brigadistas de la mina Farallón Negro.

El despliegue de los equipos permitió contener el avance de las llamas y finalizar las tareas de extinción, aunque una vivienda resultó afectada por el incendio.