Catamarca: un joven fue aprehendido tras herir con un cuchillo a su hermano

Un joven de 26 años fue aprehendido este sábado por la mañana, acusado de haber herido con un cuchillo a su propio hermano durante un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en la Capital de Catamarca.

El hecho se registró alrededor de las 9:10, cuando efectivos de la Seccional Octava se trasladaron hasta el barrio 48 Viviendas Norte. En el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Ventrice, de 26 años.

De acuerdo con la información policial, momentos antes el sospechoso habría acuchillado en el tórax a su hermano, de 27 años.

La víctima recibió asistencia de profesionales médicos del SAME y posteriormente fue trasladada al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica.

Durante el procedimiento, el personal interviniente secuestró el cuchillo que habría sido utilizado en el hecho.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte tomó intervención en el caso y dispuso que peritos de Criminalística de la Policía y sumariantes del Precinto Judicial N° 8 llevaran adelante las tareas correspondientes para avanzar en la investigación.