Catamarca participó de una jornada federal sobre protección civil con expertos internacionales

La Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, dependiente de la Secretaría de Seguridad de la provincia, participó de una jornada federal de prevención y manejo integral de riesgos en materia de protección civil e incendios forestales. El encuentro se desarrolló en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La actividad reunió a referentes de distintas jurisdicciones del país, consolidándose como un espacio de intercambio técnico y estratégico orientado a fortalecer las políticas públicas en torno a la gestión de riesgos y la prevención de eventos adversos.

En este contexto, la presencia de Catamarca se inscribe dentro de una agenda que busca articular esfuerzos a nivel federal, promoviendo la cooperación interinstitucional y el desarrollo de herramientas que permitan mejorar la respuesta ante emergencias.

Disertantes internacionales y nuevos escenarios

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la participación de disertantes de España, quienes aportaron una mirada especializada sobre los desafíos actuales en materia de protección civil y manejo de incendios forestales.

Entre los expositores se encontraban Marc Castellnou Ribau, Víctor Resco de Dios y Francisco Castañares Morales.

Durante sus intervenciones, los especialistas abordaron los nuevos escenarios vinculados a la prevención y el manejo de riesgos, con especial énfasis en incendios forestales. Las exposiciones permitieron analizar la evolución de estos fenómenos y la necesidad de adaptar las estrategias de intervención frente a contextos cada vez más complejos.

Asimismo, se compartieron experiencias y análisis de riesgos que afectan al país en diversos ámbitos, vinculados a distintos tipos de eventos adversos. Este intercambio técnico resultó clave para identificar problemáticas comunes y posibles líneas de acción conjuntas.

Gestión de recursos y fortalecimiento de políticas

En el marco de su participación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los representantes de Catamarca avanzaron en la gestión de recursos a través del CFI, mediante la presentación de planes, programas y proyectos.

Estas iniciativas tienen como objetivo principal fortalecer la protección de las personas ante distintos escenarios de riesgo, poniendo el foco en tres ejes fundamentales:

Prevención

Mitigación

Reducción de riesgos

La articulación con el Consejo Federal de Inversiones permitió canalizar propuestas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de la provincia, en línea con las demandas actuales en materia de gestión integral de emergencias.

Coordinación con organismos nacionales

Otro de los ejes de la agenda fue el fortalecimiento del vínculo con organismos nacionales. En este sentido, el director de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Walter Zárate, mantuvo un encuentro con referentes de la Agencia Federal de Emergencias.

Durante la reunión se abordaron aspectos vinculados a la coordinación de esfuerzos en áreas clave como prevención, capacitación y gestión de recursos.

Este tipo de instancias busca consolidar un trabajo conjunto que permita optimizar las capacidades operativas y técnicas de la provincia, fortaleciendo la estructura de protección civil en un marco de cooperación federal.