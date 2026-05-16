Catamarca: perdió el control de su camioneta y terminó chocando contra un poste

Pasado el mediodía de hoy, exactamente a las 12:10, se registró un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 60, en las inmediaciones del ingreso a la ciudad de Tinogasta, departamento homónimo. El hecho involucró a una camioneta Peugeot 504, de color bordó, que circulaba por la mencionada traza vial.

En el vehículo se trasladaba Marcos Daniel Hernández, de 25 años, quien protagonizó el episodio que, por el momento, se encuentra bajo investigación judicial y policial para establecer sus circunstancias precisas. Según la información inicial, y por razones que son materia de investigación, el rodado volcó hacia un costado de la banquina, desencadenando una secuencia de impacto posterior contra infraestructura ubicada en el sector.

El siniestro no solo implicó el vuelco del vehículo, sino que culminó con un impacto contra un poste del tendido eléctrico, lo que refuerza la complejidad del hecho y la intervención de múltiples áreas especializadas en el lugar.

Intervención médica y asistencia en el lugar

Como consecuencia del siniestro, Marcos Daniel Hernández, de 25 años, requirió asistencia del personal médico del Hospital Zonal. La atención se brindó en el mismo sector del hecho, en coordinación con los equipos de emergencia que acudieron rápidamente al lugar.

La presencia del personal sanitario fue determinante para la evaluación inicial del estado del conductor, en un contexto en el que el vuelco y el posterior impacto generaron la necesidad de una respuesta inmediata.

Trabajo policial y pericial en la zona del siniestro

Tras el siniestro, se desplegó un operativo conjunto en la Ruta Nacional N° 60, en el ingreso a Tinogasta, que incluyó la participación de distintas áreas institucionales.

En el lugar trabajaron: