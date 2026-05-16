Crueldad animal en Catamarca: un hombre mató a puñaladas al perro de su vecina

En la jornada de hoy, a las 14:30 horas, personal numerario de la Comisaría de Icaño se hizo presente en un inmueble ubicado en el barrio San Cayetano, en la localidad del departamento La Paz, tras ser alertados mediante un llamado telefónico que requería su intervención inmediata.

El procedimiento se activó a partir de la comunicación recibida, lo que motivó el desplazamiento de los uniformados hacia el lugar indicado. Una vez en el domicilio, los efectivos procedieron a interiorizarse de la situación que motivó la presencia policial, en el marco de una actuación preventiva y de constatación de los hechos denunciados verbalmente.

El testimonio de la vecina damnificada

En el sitio, los agentes mantuvieron entrevista con una mujer de 36 años de edad, quien relató que su vecino habría protagonizado un grave episodio, señalando que le habría quitado la vida a su perro utilizando un cuchillo.

La manifestación de la mujer constituyó el eje inicial de la intervención policial, aportando el contexto de la denuncia verbal que motivó la presencia de los efectivos en el lugar. En este tipo de situaciones, la actuación policial se orienta a la verificación de los hechos informados, la preservación del entorno y la identificación de los posibles implicados, siempre dentro del marco de sus competencias iniciales.

Detención del presunto autor y secuestro del arma

A partir de lo relatado por la damnificada, el personal interviniente procedió a la aprehensión en averiguación del hecho de un hombre señalado como presunto autor del episodio. El individuo fue identificado como un sujeto de apellido Córdoba, de 26 años de edad.

En simultáneo con la detención, los efectivos llevaron adelante el secuestro de un arma blanca, que según los datos recabados se encontraba acompañada de su respectiva vaina de color marrón. Este procedimiento forma parte de las medidas habituales adoptadas en este tipo de intervenciones, con el objetivo de resguardar elementos que pudieran resultar de interés para la investigación posterior.

Las acciones se desarrollaron en el mismo lugar de los hechos, bajo criterios de resguardo de la escena y aseguramiento de los elementos vinculados al episodio denunciado, quedando todo lo actuado bajo las formalidades correspondientes del procedimiento policial.

Intervención judicial y continuidad del proceso

Finalizadas las diligencias iniciales en el sitio, se informó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, organismo que ahora tendrá a su cargo la continuidad de la investigación y la determinación de las medidas procesales correspondientes.

Asimismo, se indicó que a la mujer de 36 años se le invitó a radicar la denuncia penal correspondiente en la dependencia policial, paso formal necesario para dar curso a las actuaciones judiciales pertinentes y avanzar en la instrucción del caso.